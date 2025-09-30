¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤È°ã¤¦10·î¤«¡©¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë¡Ö²ø¤·¤¤±À¤Î²ô¡×¡¡¤¢¤µ¤Ã¤Æ(10·î2Æü)¤Ë¤âÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡×È¯À¸¤Ø¡Ú9·î30Æü～10·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î16Æü´ÖÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡µ¤¾ÝÄ£ º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©30Æü¸á¸å8»þ¸½ºß¡Û
Í½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ë¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¸½¤ë
µ¤¾ÝÄ£¤Î¤¢¤µ¤Ã¤Æ(10·î2Æü)¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤Ç¤¢¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¡¿¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤ÎµÜËÜÂç¶ç¸«µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡Ö¤¤ç¤¦(9·î30Æü)¸½ºß¡Ú²èÁü②¡Û¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë±À¤Î²ô¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢Ç®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À±²¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÌÀÎÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ç®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤Ã¤Æ²¿¤À¡©
Ç®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤È¤Ï²¿¤«¡¢µÜËÜÂç¶ç¸«µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡ÖÇ®ÂÓ¤ä°¡Ç®ÂÓÃÏÊý¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÂçµ¤¤ÎÍð¤ì¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢Ç®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤«¤é¡ØÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡Ù¤ä¡ØÂæÉ÷¡Ù¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
¤³¤ÎÇ®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡ÖÄ¹´ü¤Î±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¡Ú²èÁü③～⑬¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ç®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤ò¼¨¤¹È¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¤ÏÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£5Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú²èÁü⑦¡Û¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÂçÎ¦Êý¸þ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤º¡¢¤¢¤Þ¤êÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡Ú²èÁü⑧¡Û¤Ë¤â¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ç¿·¤¿¤ËÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¤¬¸«¤é¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯À¾¤Î¿ÊÏ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¤äÈ¯Ã£¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ø³¤ÌÌ¿å²¹¡Ù¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÂæÉ÷¤Ï¡¢³¤ÌÌ¿å²¹¤¬26¡î～27¡î¤Î³¤°è¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ª¤ê¡¢³¤ÌÌ¿å²¹¤¬27¡î°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ¯Ã£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤¤È¡¢ÂæÉ÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ç¤¢¤ë¿å¾øµ¤¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÇ®ÂÓ¤¸¤ç¤¦Íð¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
10·î¤âÂæÉ÷¤Ë·Ù²ü¤ò
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡Öº£Ç¯¤Ïµ¨Àá¤Î¿Ê¤ß¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢10·î¤âÂæÉ÷¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊ¿Ç¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ú²èÁü⑭⑮¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢8·î¤È9·î¤¬ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¿ô¡¢ÀÜ¶á¿ô¡¢¾åÎ¦¿ô¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò²ó¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¯·¹¸þ¤Ç¤¹¡×
¡Ö9·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ10·î¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ10·î¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ïµ¨Àá¤Î¿Ê¤ß¤¬ÃÙ¤¯¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£6Æü¡Ê·î¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¿Ç¯¤Î8·î¤´¤í¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Öº£¸å¾¯¤·¤º¤Ä¹âµ¤°µ¤Ï¸åÂà¤·¡¢µ¨Àá¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂæÉ÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î9·î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤òº£Ç¯¤Î10·î¤ËÄÌ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¤ÏÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Æî¤Î³¤¾å¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÂÐÎ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¤ä¿ÊÏ©¤Ë°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡Ú²èÁü⑯～㉕¡Û¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Îº£¸å16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£