·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤Ç£¸£±ºÐ½÷À»àË´¡¡É×¤¬ÌµÍý¿´Ãæ¿Þ¤Ã¤¿¤«
¤±¤µ¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î½»Âð¤«¤é¡ÖºÊ¤ò»¦¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë£¸£°Âå¤Î½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÉ×¤¬ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³£°Æü¸áÁ°£¶»þ¤´¤í¡¢Á°¶¶»ÔÇôÀîÄ®½÷Þ¼¤Î½»Âð¤Ç¡ÖºÊ¤ò»¦¤·¤¿¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÁý°æË®»Ò¤µ¤ó¡Ê£¸£±¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¢¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿É×¡Ê£¸£´¡Ë¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊ¢¤ò»É¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ²È¤ÎÃæ¤«¤é·ì¤¬ÉÕ¤¤¤¿¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»àË´¤·¤¿Áý°æ¤µ¤ó¤ÏÉ×¤È£²¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
