バレーボールSVリーグ女子で昨季3位のSAGA久光スプリングスが9月27日、今秋開幕の2025〜26年シーズンを前に、佐賀市内の商業施設「モラージュ佐賀」でファンミーティングを開いた。

恒例のイベントには、2シーズン連続でキャプテンを務める栄絵里香（34）をはじめ今季の開幕ロスター15選手が勢ぞろいした。セッターの籾井あき（24）ら新加入選手3人も参加。約400人のファンや買い物客が詰めかけた会場は熱気に包まれた。

今季のスローガンは「Jump Together！」―。元女子日本代表監督で、15〜16年シーズン以来、10季ぶりにスプリングスの指揮を執る中田久美監督（60）は「6月から新体制となり、代表や外国籍選手もそろいました。このメンバーで戦ってまいりますので、（ホームの）SAGAアリーナに足を運んでいただき、選手たちを応援してください」と呼びかけた。

ファンにあいさつするSAGA久光スプリングスの中田久美監督

代表デビュー経て飛躍決意の北窓「3番が似合うような選手に」

今年日本代表デビューを飾った売り出し中のアウトサイドヒッター、北窓絢音（21）は高卒3シーズン目の今季、背番号が「17」から「3」に変わった。

「守備力というのは強みとしてあるんですけれど、攻撃力を強みにしていけるように頑張りたいです」

国際大会のネーションズリーグ、世界選手権を通して「日の丸」を背負った北窓は定評のあるサーブレシーブや守備面を中心に貴重なキャリアを積んだ。その一方で、サイド陣はキャプテンを務める25歳の石川真佑（ノバラ）がエースとしてけん引し、23歳で同学年の佐藤淑乃と和田由紀子（いずれもNECレッドロケッツ川崎）を含めた3人が得点源となった。

代表活動で石川らと同じ時間を過ごした北窓が飛躍を期して、オフェンス面でのレベルアップを今季のテーマに掲げたのは自然な流れだった。「代表も経験させていただき、たくさんの方々に応援されていることを実感しています」。周囲の期待もひしひしと受け止めている。

「3番という大事な背番号になるので、似合うような選手になれるように…。新しく入ってきた選手もいて、セッターと合わせることも大事なので、コミュニケーションも取っていきたいです。焦ると良くないので、心に余裕を持てるように表情からですね、ハイ！」

きらきらとした笑顔、ゆったりとした素朴な口ぶりの中に、柱としての自覚をにじませた。（西口憲一）

ファンに抱負を語るSAGA久光スプリングスの北窓絢音

NEC川崎と10・11アウェー開幕戦

大同生命SVリーグ女子は14チームが参戦。来年4月までのレギュラーシーズン（RS）で各44試合を戦い、上位8チームがプレーオフ（PO）に進む。SAGA久光は10月11、12日に川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナで行われるアウェーの開幕2連戦で、昨季2位のNEC川崎と対戦。ホーム開幕2連戦は同18、19日に佐賀市のSAGAアリーナで、同9位のクインシーズ刈谷と相まみえる。

10・18ホーム開幕戦に先着3500人プレゼント

同18日のホームゲーム開幕戦（午後2時5分開始）では入場者にプレゼントを配布する。得点や演出に合わせて光るブレスレットタイプのグッズ「PIKABON（ピカボン）」で、会場と一体となった幻想的な応援を楽しめる。当日の観戦チケットを持つ先着3500人が対象で、ここでしか手に入らないオリジナルの応援アイテムとなっている。