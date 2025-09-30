¼õ·º¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡×·«¤êÊÖ¤¹ ·§ËÜ·ºÌ³½ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë
¡Ö¹´¶Ø·º¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ìÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë·ºÌ³½ê¤ä¾¯Ç¯±¡¤Ê¤É¤Î·º»ö»ÜÀß¡£
2023Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ë¼õ·º¼Ô¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î·º»ö»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï1Ëü4085¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢²áµî¤Ë¤â·º»ö»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼õ·º¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï55¡ó¤È·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÆÈÈ¤ÎËÉ»ß¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î·º»ö»ÜÀß¤¬ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤¹¤ëÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£¤ÇÍ£°ìËÜÁª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·§ËÜ·ºÌ³½ê¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·6·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¹´¶Ø·º¡£·ºÌ³½ê¤ä¾¯Ç¯±¡¤Ê¤É¤Î·º»ö»ÜÀß¤Ï¼õ·º¼Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿»ØÆ³¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¹¹À¸¡×¤Ç¤¹¡£·§ËÜ·ºÌ³½ê¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤ÏÏÃ¤¹¤³¤È¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡ÖÂÐÏÃ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¼õ·º¼Ô¤¬É¬Í×¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¹Í¤¨¤òÁª¤Ó¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹¹À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ç·§ËÜ·ºÌ³½ê¤¬È¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿·µ¬À¤äº£¸å¤Î¹¤¬¤ê¡¢Â¾¤Î»ÜÀß¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£10Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¿³ºº°÷¤ä²ñ¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏºÇÍ¥½¨¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÂç¾Þ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£·§ËÜ·ºÌ³½ê¿¦°÷
¡Ö¤¢¤È¤Ï¤â¤¦Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎ¢Êý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¤ä¾å»Ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤â¾è¤»¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿·§ËÜ·ºÌ³½ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¤Ç¤ÎËÜÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ84¤Î»ÜÀß¤ÎÃæ¤«¤éÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿11»ÜÀß¡£·§ËÜ·ºÌ³½ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¤½¤í¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£ËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ç¤ÏÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¤¿È¯É½¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤äµ¯¶È²È°éÀ®¤Î¹Ö½¬¤È¤¤¤Ã¤¿¼õ·º¼Ô¤Î½Ð½ê¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½¢¶È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢³Æ»ÜÀß¤¬ÆÈ¼«À¤ò»ý¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ·ºÌ³½ê¤ÎÈ¯É½¤ÏºÇ½ª¤Î11ÈÖÌÜ¡£¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ö·§ËÜ·ºÌ³½ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ÂÐÏÃ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼õ·º¼Ô¤¬¤è¤ê¤è¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£ÂÐÏÃ¤Ï¿Í¤òÊÑ¤¨¡¢ÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ÂºÝ¤Ë¼õ·º¼Ô¤È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤¬ÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¥°¥Ã¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Âç¾Þ¤Ï¡¢·§ËÜ·ºÌ³½ê¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ°ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç¾Þ¡×¤Ë¸«»öÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤«¤Î·ºÌ³½ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â»ä¤¿¤Á¤âÅöÁ³¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤¦¤Á¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¦¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï½¦¤Ã¤Æ·§ËÜ·ºÌ³½ê¤Ç¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×
¾¯¤·¤Ç¤âºÆÈÈ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î·º»ö»ÜÀß¡£¡ÖÂÐÏÃ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿·§ËÜ·ºÌ³½ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬º£¸å¡¢Á´¹ñ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£