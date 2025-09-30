¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¸µ¹õÁ¥ÆÃÇÉ°÷¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Æ¥ì¥µ¡¦¥¬¥¦¡¡Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö¤È¡¼¡¼¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Î¹õÁ¥ÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Æ¥ì¥µ¡¦¥¬¥¦(42)¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥¦¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Ìµ»ö¤Ë¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¿·¤·¤¤Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¦ÁáÂ®¿²ÉÔÂ¤Ç¤¹¤¬¤È¡¼¡¼¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤³¤ÎÀ¼¡¢¤³¤ÎÆ÷¤¤¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â»ä¤é¤·¤¯¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¼«Í³¤ÇÁÇÄ¾¤ÊÌ¼¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¥¦¤Ï13Ç¯¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Î¹õÁ¥ÆÃÇÉ°÷¡Ê³°¹ñ¿Í¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤ÎÂ¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤é¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢22Ç¯9·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2021Ç¯11·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸·ëº§¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£