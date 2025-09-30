¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆ°¤¤¬ÃÙ¤¤¡×¡¡Â¾¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤È¤Î¥»¥³¥ó¥É¶ÈÌ³¤Î°ã¤¤¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢30Æü¤ËÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç26Ç¯1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£º£Âç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥»¥³¥ó¥É¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËèÆü¡¢Îý½¬À¸¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆ»¾ì¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃÂÎÎÏ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥×¥í¥ì¥¹¤Îµ»¤ÎÎý½¬¤ä»î¹ç¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Î¥»¥³¥ó¥É¶ÈÌ³¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬¥»¥³¥ó¥É¶ÈÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òµ¢Âð¸å¡¢NJPWWORLD¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥»¥³¥ó¥É¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÏÆ°¤¤¬ÃÙ¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¥¥Ó¥¥Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¥»¥³¥ó¥É¶ÈÌ³¤Î²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤Ï¡Ö½ÀÆ»¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¤Î»Å»ö¤äÎý½¬¤ò³Ø¤Ö»ÑÀª¤Ê¤É¿´°Õµ¤¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥ë¥Õ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£