¡¡²Î¼ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¡¦¥à¥Ã¥·¥åµÈºê¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö£±£·£Ì£É£Ö£Å¡×¤È¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¡¡ËÌÅÍ¤Î·ý¡ß£±£·£Ì£É£Ö£Å¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Ó£á£í£í£ù¡Á¿·À¤µªËöÇÛ¿®¼ÔÅÁÀâ¡Á¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦¥à¥Ã¥·¥åµÈºê¤Ï¡Ö°¦¤ò¤È¤ê¤â¤É¤»¡ª¡ª¡×¡Ö¥æ¥ê¥¢¡Ä±Ê±ó¤Ë¡×¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÇ®¾§¡£²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤¬Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥à¥Ã¥·¥åµÈºê¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Î»ì¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤½¤ì¤«¤é¸¶ºî¡£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ÊÆ®µ»¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ëà¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óá¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·£Ì£É£Ö£Å¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯£·£·ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä³ÎÇ§Ãæ¡×¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢£Í£Ã¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿Ê¹Ô¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£