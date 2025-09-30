スタジオには上市町長選挙の取材をしている助田記者です。



町長選には現職、新人合わせて4人が立候補して8年ぶりの選挙戦となりましたね。



はい、選挙戦の構図や争点をお伝えします。



新人の成川友仁候補は経営コンサルタントの一方で上市町議会議員を2013年から2期務め、今回は町長選挙に初めて挑戦しています。



政党や県議、町議の支援はありませんが、｢幸せが循環する地方創生の一等地へ｣と掲げ、官民連携の市街地開発や、企業研修や大学などのサマースクール・合宿の誘致などを公約に掲げています。





新人の椎名俊明候補は北陸電力のグループ会社に所属しています。町長の世代交代を訴え、民間の感覚を生かしたまちづくりを基本方針に教育や子育て支援環境の整備などを掲げています。政党や団体からの推薦はありませんが、現職の町議1人と町議選に立候補した新人1人が支援し、若者や子育て世代などに支持を広げたいとしています。新人の百塚怜候補は2021年の上市町議選で初当選。去年には県知事選挙に立候補し落選しました。今回は、告示直前に町長選への立候補を決意しました。看護師を務めている経験などを生かし、かみいち総合病院の活性化のため厚生連滑川病院との人事交流や機能の統合を模索すると訴えています。無所属で現職の中川行孝候補は、かみいち総合病院の機能強化や小中学校の給食費を無償化したことなど、2期8年の実績をアピールしています。自民党、公明党、国民民主党、立憲民主党、そして連合富山の推薦を受けています。また、地元選出の県議をはじめ現職町議11人のうち7人が支援していて、組織力を生かし3期目を目指します。今回の上市町長選の争点は何でしょうか。大きな争点となっているのが、町が進める義務教育学校の新設です。町は町内の小学校6校すべてと中学校を統合し、義務教育学校として整備する方針を決めています。今の上市中学校の敷地を計画地とし2033年の開校を目指しています。成川候補は子どもの数が減り続けている現状が問題で、校舎を新築するならその規模に見合った児童生徒の数や教育水準を実現する施策をすべきとしています。椎名候補は100億円規模の新規建設は見直すべきと主張しています。既存の校舎を活用しながら段階的に統合と改修をし、財政規模に見合った現実的な選択をすべきと訴えます。百塚候補は義務教育学校の新設については白紙撤回をすると公約に掲げています。これに合わせて、来年4月に予定される2つの小学校の先行統合も白紙撤回すると訴えています。中川候補はおよそ100億円と試算される事業費について、国からの補助金や交付金を活用することで町の負担はおよそ3分の1まで抑えられる見込みとして無理のない財政計画を進めていくとしています。上市町長選は前回4年前は無投票でしたが、今回は一転して4人の争いとなりました。現在の町政の継続か刷新か、有権者が判断を下す投票日は来月5日です。上市町長選について助田記者でした。