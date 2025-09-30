GANYMEDEが運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」と、ソニーのゲーミングブランド「INZONE」がコラボレーション。ゲーミング完全ワイヤレスイヤフォンのコラボモデル「INZONE Buds『ZETA DIVISION』EDITION」がソニーストアで発売される。現在予約を受け付けており、10月10日ごろ出荷予定。通常価格は31,900円。

オンラインストアのソニーストアのほか、ソニーの直営店「ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神」、全国のe-ソニーショップで購入可能。

なお、オンラインのソニーストアでは、10月8日までの期間限定で発売記念タイムセールが行なわれており、27,500円で購入可能。ソニーストアにサインイン後、AV10％ OFFが適用されるソニーストア定期クーポンも利用でき、併用することでさらに割引を受けられる。

「INZONE Buds『ZETA DIVISION』EDITION」(ホワイト)

「INZONE Buds『ZETA DIVISION』EDITION」(ブラック)

コラボレーションモデルは、ブラックとホワイトの2モデル。付属充電ケースに「ZETA DIVISION」のサークルロゴがあしらわれている。イヤフォン単体で最大12時間使えるロングバッテリーや、競技性の高いゲームで没入感を高めるというノイズキャンセリング機能など、「INZONE Buds」の基本スペックは踏襲している。

希望者から抽選でZETA DIVISION所属選手による格闘ゲーム「ストリートファイター6」コーチングイベントに招待する購入特典も用意。開催日時は2026年2月以降の予定で、場所はソニーストア銀座 ゲーマーズ・ラウンジ「ZONE：0」。

ZETA DIVISIONは2018年に設立された、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドで、クリエイター部門に「SHAKA」や「k4sen」、ストリートファイター部門に「翔」や「ひぐち」などを擁している。