Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡¢Ï¢ÇÔ¤Ç¼·´§·ø¼é¤Ë²«¿§¿®¹æ¡ªÆ±³ØÇ¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤ËÇÔ¤ì1¾¡2ÇÔ¤Ë¡¿¾´ý¡¦²¦ºÂÀïÂè3¶É
¡¡¾´ý¤ÎÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ï9·î30Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÇÂè3¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢23¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤Ë103¼ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤ÏÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤Ï1¾¡2ÇÔ¤Ë¡£°ËÆ£±Ã²¦¤ÏÆó´§ÌÜ¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¡¢ÂçÃíÌÜ¤ÎÂè4¶É¤Ï10·î7Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Î¡Ö¸µÅò¿Ø²°¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£±Ã²¦¤¬Æ£°æ²¦ºÂ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð
¡¡¼·´§ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÆ£°æ²¦ºÂ¤¬¡¢²¦ºÂ·ø¼é¤Ë¡È²«¿§¿®¹æ¡É¤¬Åô¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿¾¡Éé½ê¤ÎÂè3¶É¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤ÎÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¸©¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤¿ËÜ¶É¤Ï¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÀè¼ê¤ÇÁê³Ý¤«¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¸ø¼°ÀïÂÐÀï¤ÇÁê³Ý¤«¤ê¤¬»Ö¸þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ý²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè4¶É°ÊÍèÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£²áµî3¶É¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤ÏÆ£°æ²¦ºÂ¤¬Á´¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤Ë¤Ï¿¼¤¤¸¦µæ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢Á°Îã¤«¤é¼ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¶Æñ²ò¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¤¤¿ÃæÈ×Àï¤«¤é¡¢°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ì»ÑÀª¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢·ÁÀª¸ß³Ñ¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÈ×¤Ø¡£Î¾¼ÔÅ°ÄìÅª¤Ê¹¶¤á¹ç¤¤¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢Àè¼ê¤Î¶â¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£°æ²¦ºÂ¤ÏÅ¨¿Ø¤ËÊâ¤òÂÇ¤Á¹þ¤àºÇ¶¯¼ê¤ÇÂÐ±þ¡£¤·¤«¤·¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤ÏÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±þ¤¸¤ë¤È¡¢·ÁÀª¤ÏÂç¤¤¯°ËÆ£±Ã²¦Â¦¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Î®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤¹¤Ù¤¯µ»¤ò¶î»È¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÇØÃæ¤Ï±ó¤¶¤«¤ê¡¢º¹¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÅêÎ»¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤Ç²¦ºÂÃ¥¼è¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡¢¡ÖÃæ½ªÈ×¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¶É¤ÏÈæ³ÓÅª¤¦¤Þ¤¯»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¡Ö»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¶Ú¤òÁÛÄê¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡£°ËÆ£±Ã²¦¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¼õ¤±¤Ë²ó¤ëÅ¸³«¤Ç¾¯¤·¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Î¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¿¾ÊÅÀ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ÄÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ÏÆ£°æ²¦ºÂ¤Î1¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤Ë¤Ï¤³¤³¤«¤éÏ¢¾¡¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï10·î3Æü¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤ëÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤È¤¢¤ê¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¤³¤ÎÆñ½ê¤òÀø¤êÈ´¤±¡¢²¦ºÂËÉ±Ò¤ÈÊÝ»ý¤¹¤ë¼·´§¤ò·ø¼é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤«¤é°ú¤Â³¤ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë