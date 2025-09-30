2014Ç¯ ±§ÅÔµÜ»ÔÇ§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¤Ç¤ÎÆý»ù»àË´»ö·ï¡¡»ÔµÄ²ñ¤¬ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾òÎã°Æ²Ä·è
2014Ç¯7·î¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÇ§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¤ÇÅö»þÀ¸¸å9¤«·î¤À¤Ã¤¿Æý»ù¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤¬¤¤ç¤¦¡Ê30Æü¡Ë±§ÅÔµÜ»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2014Ç¯7·î¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÇ§²Ä³°ÊÝ°é±à¡Ö¤È¤¤¤º¡×¤ËÄÌ¤¦Åö»þÀ¸¸å9¤«·î¤À¤Ã¤¿Æý»ù¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸µ»ÜÀßÄ¹¤ÏÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ÇÄ¨Ìò10Ç¯¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜ»ÔµÄ²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸¶°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï»Ô¤Î»ö¶È¤ä¡¢»ö·ï¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÆÊÌÚ¸©³°¤ÎÊÛ¸î»Î¤ä°å»Õ¤Ê¤É¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£