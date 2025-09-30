ÅÏî´½í¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ñÌ£¤òºÆ³«¡Ö¥Î¥³¥®¥ê¤ä¾®Åá¤ÇÊÑ¤Êµ¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡Ä¤ä¤Ã¤È¡×ÍýÍ³¹ðÇò
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ñÌ£¤Ç¥Ü¥È¥ë¥·¥Ã¥×À½ºî¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öµ×¡¹¤Ë¥Ü¥È¥ë¥·¥Ã¥×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ø¤Î¿Ì¤¨¤äÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤Å¤é¤¤¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤¥Ü¥È¥ë¥·¥Ã¥×À½ºî¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬(¥Î¥³¥®¥ê¤ä¾®Åá¤Ç²ø²æ¤·¤¿¤êÊÑ¤Êµ¤¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â)¡¢¤ä¤Ã¤ÈÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿...!!¡¡¾¯¤·¤º¤Ä´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¥Ü¥È¥ë¥·¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤¬½Å¤¯¤Æµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¼è¤êÌá¤»¤¿´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È160¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe:¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Lighthouse¤ÏÆþ²ñ¶â¤¬500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢·î³ÛÈñ¤¬1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
º£·î23Æü¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤ò¹ðÃÎ¡£ÊÉ¤«¤±¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÀÇÈ´¤4500±ß¡Ë¤ÈÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÀÇÈ´¤3000±ß¡Ë¤ò10·î21Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£