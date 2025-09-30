ËâºÀÅÍ¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¤â¤¦½÷À¤Ï½ª¤ï¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡×È¯¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯
¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê46¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë·ëº§19Ç¯ÌÜ¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÌðÂô¿´¡Ê44¡Ë¤ÈÀ¸½Ð±é¡£ºÊ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ï¥±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËâºÀÅÍ¤¬°úÂà¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÌðÂô¤Ï¡Öº£¤ÏÉ×¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë»ä¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°ì½ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢ËâºÀÅÍ¤¬¡ÖËÍ¤¬¥¸¥à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢ËÍ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£ÃÃ¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÌðÂô¤Ï¡Öº£¡¢3Ç¯¤°¤é¤¤É×¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ½µ1¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¡¢Áé¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÌðÂô¤µ¤ó¤ò³ÊÆ®µ»¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ËËÍ¡¢·ëº§¤·¤¿¤é¤â¤¦½÷À¤Ï½ª¤ï¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÈ¯¸À¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈËâºÀÅÍ¤Ï¡ÖËÍ¡¢º§°ùÆÏ½ñ¤¯¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦½÷À¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢ÌðÂô¤¬¡ÖÍ·¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬27ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤À¤«¤éÍ·¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¥Ä¥é¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾®¿ùÎµ°ì¡Ê52¡Ë¤¬¡Ö½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¹¤´¤¤²¶¤Ï·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¥ë¡¼¥ë¾å¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡Öº£¡¢½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢½ª¤ï¤é¤»¤¿²¶¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¹ü³Ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶ÚÆù¤ÇÂÎ¤Î·Á¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÌðÂô¤Ï¡Ö¡ÊËâºÀÅÍ¤Ï¡Ë½µ4¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¥¥Ä¤¤¤³¤È¤â¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë½µ1¤°¤é¤¤¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡£»ä¤â80¤È¤«Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¡£É×¤Ï¡Ø10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£