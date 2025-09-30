¾åÇòÀÐË¨²Î¡ÖÀÚ¼ê¤òÅ½¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤
½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê25¡Ë30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡×¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¤¤·¤¤¤·¤ó¤¸»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤·¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë»ÅÎ©¤Æ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¾¤Î¤³¤È¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡×¤Î¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡Êº´Ìî¾½ºÈ¡Ë¤¬¡¢É÷Á¥Çä¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¥Ú¥Á¥«¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Îµ»¤ò»È¤Ã¤ÆÈà½÷¤Î¿´ÇÛ»ö¤ò¤³¤Ã¤½¤ê²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£
¾åÇòÀÐ¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊª¤È¤«¿Í¤Ë¿´¤òÃí¤°¤³¤È¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¿Í¤¬¿Í¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¾åÇòÀÐ¤Î¥Ï¥Þ¥êÊª¤Ï¡ÖÀÚ¼ê¡×¡£¤È¤ê¤ï¤±¸Å¤¤ÀÚ¼ê¤ò¹¥¤ó¤Ç¤ª¤ê¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¶´¤à¤Ê¤É¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤ã¤ì¤¿¼ñÌ£¤ËA¤§¡ªgroupº´Ìî¾½ºÈ¡Ê23¡Ë¤ä³ÁÂô¤â¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡Á¡×¤È¶Ã¤¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö³¤³°¤ÎÀÚ¼ê¤È¤«¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êª¤È¤«½ÐÍè»ö¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÀÚ¼ê¤â¥·¡¼¥ë¤ÇÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÀÚ¼ê¤òÅ½¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£