¡ØÌµ¸ÂÂçANANTA¡Ù»îÍ·¥ì¥Ýー¥È¡§ÅÔ»Ô¤ò¶î¤±¤ëÁÖ²÷´¶¤ÈÀ¸³è´¶¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¿·ºî¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG
¡¡2025Ç¯9·î26Æü～9·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢·×4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡Ù¡ÊTGS2025¡Ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·ºî¥²ー¥à¤Î»îÍ·¥³ー¥Êー¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Çー½éÆü¤«¤éÍè¾ì¼Ô¤ÎÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Î¿·ºî¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡ØÌµ¸ÂÂçANANTA¡Ù¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ìó30Ê¬¤Î»îÍ·¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ØÌµ¸ÂÂçANANTA¡Ù¤Î¥×¥ì¥¤¥Õ¥£ー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ì¥Ýー¥È·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Èー¥êーÆ³Æþ¡¡¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¤äÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÌÖÍå
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖProject Mugen¡×¤È¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥æー¥¶ー¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡ØÌµ¸ÂÂçANANTA¡Ù¡£¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤òÈ¼¤Ã¤Æ¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ØTGS¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ÐÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Öー¥¹Á°¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Çー1ÆüÌÜ¤«¤é¾ï¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¿¤À¤«ÇÉ¼ê¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤òÍ¶¤¤¹þ¤à¥Öー¥¹¤Î³èµ¤¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¬¥Á¥ã¤òÇÑ¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥æー¥¶ー¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ØTGS2025¡Ù¤Î»îÍ·ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä2¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£É®¼Ô¤¬ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤òÁàºî¤·¤ÆÄÉ¼ê¤Î½±·â¤òÈò¤±¤ë¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¥âー¥É¡£ËÁÆ¬¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê±é½Ð¤ÈQTE¡Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤ÎÏ¢Â³¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤ò°ìµ¤¤Ë¡ØÌµ¸ÂÂçANANTA¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ú¤¹þ¤à¡£À®¤ê¹Ô¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¦Æ®¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ëÈþ½÷¡Ö¥é¥¤¥«¡×¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ï±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬½¼Ê¬¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÊ£»¨¤ÊÁàºî¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍ×µá¤µ¤ì¤Ê¤¤¿ÆÀÚÀß·×¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÃ±½ã¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¥¬ー¥É¤ä²óÈò¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê»ÅÍÍ¤À¡£Áàºî¥¥ã¥é¤ÏÄÌ¾ï¹¶·â¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þ°Ï¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÈô¤Ð¤¹Ç°ÎÏ¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî´¶¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£Å¨¤Î¹¶·â¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹¥Ñ¥ê¥£¤ÏÁÖ²÷¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Î»îÍ·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÎÏ¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áàºî¥¥ã¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄÌ¾ï¹¶·â¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò°·¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÏÓ¤«¤é¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÅ¨¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤éÀï¤¨¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤â¡¢¿¨¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤ò¼«Í³¤ËÈô¤Ó²ó¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¥²ー¥à¤Ï¿ô¤¢¤ì¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡ØÌµ¸ÂÂçANANTA¡Ù¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ï¡¢Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿À¤³¦´Ñ
¡¡¥¹¥Èー¥êー¥âー¥É¤ò°ìÄÌ¤ê½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê¡ÖÃµº÷¡×¥âー¥É¤ò¥×¥ì¥¤¡£ËÜ¥âー¥É¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºîÃæ¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¹Âç¤Ê¡Ö¿··¼»Ô¡×¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¡¢À©¸Â»þ´Ö¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼«Í³¤ËÊâ¤²ó¤ì¤ë¡£ÆüËÜÅª¤Ê´ÇÈÄ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¾¦Å¹³¹¡¢»¨Á³¤È¤·¤¿Î¢Ï©ÃÏ¡¢²°Âæ¤ÎÊÂ¤Ö¹¾ì¡£³¹¤Ë¤ÏNPC¤¬¼«Á³¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤ÀÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÊë¤é¤¹´¶³Ð¡×¤ò¶¯¤¯Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÆÃÉ®¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀÚ¤êÂØ¤¨¡×¤Î±é½Ð¤À¡£ÊÌ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¤¬³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡ÈÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡É¤«¤é¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÁàºî¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÇÛÃ£¤ÎÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÉÁ¼Ì¤¬ºÙ¤ä¤«¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÁàºî¥¥ã¥é¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÊª¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾è¤êÊª¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÁàºî¥¥ã¥é¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç½ä»¡´±¤Î½÷À¡Ö¥ê¥¡×¤Ï¾èÍÑ¼Ö¡¢¥¦¥µ¼ª¤Ç¥Ü¥¯¤ÃÌ¼¤Ê¡Ö¥¿¥Õ¥£ー¡×¤Ï¾®·¿¥Ð¥¤¥¯¡Ä¡Ä¤È¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÉ®¼Ô¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¡¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÊÉÁö¤ê¤ò¶î»È¤·¤Ä¤Ä¡¢¸«À²¤é¤·¤Î¤¤ÎÉ¤¤¾ì½ê¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÃµ¤·²ó¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»îÍ·»þ´Ö¤¬»Ä¤ê5Ê¬¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¯Êâ¤²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤ßÊý¤¬¸«¤¤¤À¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¶¯¤ß¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅÔ»ÔÀ¸³è¤òºÌ¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥àÆâSNS¤ä¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡¢°áÁõ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢Æü¾ï´¶¤òÊä¶¯¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¡£ÀïÆ®¤äÃµº÷¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¡ÈÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤à¡É¤³¤È¤ËÈæ½Å¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉºîÉÊ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡³¹Ãæ¤ÇÆÍÈ¯Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë»ö·ï¤ä°ÍÍê¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥À¥àÀ¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¬¥Á¥ã¤òÇÑ»ß¡×¤·¤¿ÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£²Ý¶âÍ×ÁÇ¤òºï¤®Íî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï½ã¿è¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÅÔ»ÔÂÎ¸³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£ÅÔ»ÔÉô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ë¥áÉ÷¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à»Â¿·¤ÊºîÉ÷¡¡¡ØÌµ¸ÂÂçANANTA¡Ù¤Î»îÍ·¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤·¡¢Ãç´Ö¤ÈÆü¾ï¤ò¶¦Í¤¹¤ë´¶³Ð¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¿·¤·¤¤¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉÁü¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¥¢¥Ë¥áÉ÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Àï¤¦¤³¤È¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÅù²Á¤ËÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀß·×»×ÁÛ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥²ー¥à¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ë¥Á¥ãーÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï30Ê¬´Ö¤Î»îÍ·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤·¡¢Ãç´Ö¤ÈÆü¾ï¤ò¶¦Í¤¹¤ë´¶³Ð¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¿·¤·¤¤¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉÁü¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£Àï¤¦¤³¤È¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÅù²Á¤ËÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀß·×»×ÁÛ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥²ー¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ë¥Á¥ãーÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÅÔ»Ô·¿¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡ØÌµ¸ÂÂçANANTA¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±¤Ë¸½ºß³«È¯Ãæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áÎ¶ÅÄÍ¥µ®¡Ë