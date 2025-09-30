SEVENTEENのS.COUPSとMINGYUによるCxM（SEVENTEEN）が9月29日にリリースした1stミニアルバム『HYPE VIBES』より、タイトル曲「5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)」のMVが公開された。

同MVでは、日常の中のスリリングな出会いの瞬間を通じて“Pretty（美しさ）”の意味を広げていくS.COUPSとMINGYUの姿が描かれている。さらに、フィーチャリングしたアメリカのヒップホップアーティスト Lay Bankzもサプライズ出演している。

アメリカ ロサンゼルスで撮影された映像では、行く先々でさまざまな女性と出会う中で、2人が新たなインスピレーションや気づきを得る様子が収められている。華やかなクラブから街角、洋服店、ハウスパーティーまで、周囲の視線は2人に注がれ、女性たちの視点を中心にCxM（SEVENTEEN）が照らされている。

同楽曲は、Roy Orbisonの「Oh、Pretty Woman」を用いて、既存音楽の特定要素を新しく演奏／録音して活用するインターポレーションによる楽曲だ。強烈に惹かれる相手に向けた愛の感情を率直に表現した歌詞に、軽快なディスコサウンドが調和している。またCxM（SEVENTEEN）は、タイトル曲を含む6曲全て作詞、作曲に参加している。

CxM（SEVENTEEN）は所属事務所PLEDIS Entertainmentを通じて、「飾らない、率直で自然な姿を見せたかった。それだけ作業過程も自由だった」として「『HYPE VIBES』を通じて僕たちの新しい可能性と新鮮なカラーに出会うことができるだろう」とコメント。さらに、「僕たちがやりたい音楽でいっぱいになったアルバムであるだけに、コンテンツが公開される度にわくわくする気持ちが大きかった」として「各自の『今』に合う曲を選んで聞きながら日常をハイプな瞬間で満たすことを願う。これから繰り広げられるCxM (SEVENTEEN)の多様な活動も期待してほしい」と語っている。

なお、CxM（SEVENTEEN）は10月2日に『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演し、新曲ステージを初公開予定。本日9月30日からはソウル龍山区HDCアイパークモール6階のザ・コーナーで同作品の発売を記念したポップアップも行われている。

（文＝リアルサウンド編集部）