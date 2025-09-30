中国の交通強国指標が世界トップクラス、インフラネットワークが一層充実

中国交通運輸部はこのほど「交通強国の建設加速報告（2024）」を発表しました。報告によると、中国は交通強国の建設の重点課題と主要指標において新たな進展を遂げ、多くの分野で世界トップクラスに達しているとのことです。

交通運輸部は建設の成果として、インフラネットワークがより一層整備されたとしました。国家総合立体交通網の主要骨格の竣工率は90％を超え、新設された旅客交通ハブの80％で200メートル以内の便利な乗り換えが可能となっています。

また、輸送サービス能力も大幅に向上しました。旅客・貨物輸送量や旅客・貨物取扱量、港湾貨物取扱量、宅配便取扱量などの指標はいずれも世界トップクラスにあります。同時に、グリーンで低炭素な転換も加速しており、全国鉄道の電化率は76．2％、高速道路サービスエリアの充電設備普及率は98％、沿海主要港湾におけるバルク貨物のグリーン輸送割合は88％、新エネルギー路線バスの割合は82．7％に達しました。

年初以来、第14次五カ年計画（2021〜2025）で定められた102項目の重点プロジェクトのうち、交通関連プロジェクトはすべて着工され、三峡水運の新航路の先行工事も始動しました。さらに、道路・水路の大規模な設備更新投資額は305億元（約6370億円）に達しました。（提供/CRI）