¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç¡ØWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡Ù¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤ÈÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ËÁÆ¬¡¢1¿Í¤ÇÃª¶¶¤ÏÅÐ¾ì¡£¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢100Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡¢¤½¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ°úÂà¤Þ¤Ç»Ä¤ê96Æü¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢²ñ¸«³«»Ï¤ÎÄ¾Á°¤Ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¡Ë¡ØÂÀÍÛ¤ÎÅ·ºÍ»ù¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·¸õ¤ÎÃæ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¿è¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£°úÂà¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê100Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ÏÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯±«¤ÎÃæ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¾ðÊó¤ò¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡ÖËèÇ¯¡¢1·î4Æü¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°úÂà»î¹ç¤¬1·î4Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿·Ä´¤·¤Æ¤â1»î¹ç¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1·î4Æü¤Ï¿·¤·¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1992Ç¯¤«¤éËèÇ¯1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£¤³¤Î¡Ö1.4¡×¡Ê¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤êÀ¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢2007Ç¯¤«¤éÂç²ñÌ¾¤ò¡ØWRESTLE KINGDOM¡Ù¤È¤·¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤Ï2026Ç¯¤Ç20²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î¡Ö1.4¡×Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãª¶¶¤¬°úÂà¡¢¥¦¥ë¥Õ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1999Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬ÁÏÀß¤·¡¢À¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¡ÖIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡×¤ò8ÅÙÂ×´§¡ÊºÇÂ¿µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¡£¿¿²Æ¤ÎºÇ¶¯Àï»Î·èÄêÀï¡ÖG1 CLIMAX¡×3ÅÙÍ¥¾¡¡£2023Ç¯12·î¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡¢¡È100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡ÉÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç26Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡¸½ºß¡ÖÃª¶¶¹°»ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ°úÂà¤Ø¤ÎÆ»¤ò°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃª¶¶¡£¿Íµ¤ÄãÌÂ¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥×¥í¥ì¥¹Éü¸¢¤Î´úÆ¬¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿°úÂà»î¹ç¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£½ÀÆ»Ž¥ÃË»Ò100¥¥íµé¤ò°úÂà¸å¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Ï»Ë¾å½é¡£¡Ö1.4¡×Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢¤¢¤¹10·î1Æü¤«¤é¡£
