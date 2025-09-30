移り変わる東京の夜――。そして今、“イマドキ女子”が集まっている場所があるという。レイザーラモンRGがあるバーに潜入し、最新の東京ナイト事情を調査した。

【映像】「べっぴんさん揃い」最新バーに集まる“イマドキ女子”たちの姿

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング』。#3に出演したRGは、港区の会員制のバーに潜入できないかと考え、知人の社長に聞いたところ、「実は今アツいのは青山だ」という情報を入手。さらに、人が溢れ返っているという「スーパーバー」に潜り込むことに成功した。

経営するのは元モデルのママで、六本木や西麻布で経営していた時の1カ月分の売上が、青山では1週間で回収できるほど繁盛しているという。RGは「バーというより、スナックに近い」と話しながら、「接客してくれる女の子たちがべっぴんさん揃い」と詳細を語る。その写真をスタジオで披露すると、「めちゃくちゃキレイ」「めっちゃ可愛い」「それこそなんか（芸能）やってそうな」「アイドルじゃなくて？」と、驚きの声が相次いだ。

こうした女性は、ママが“スカウト”で集めているという。「福岡まで行くらしい。話が上手くて、周りへの気配りができて、後腐れなく飲む。“福岡の子が最高だ”って集めて、めちゃくちゃ盛り上がってる」という実態も明らかにされた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）