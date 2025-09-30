経済同友会は３０日、サプリメントの購入を巡り警察の捜査を受けた新浪剛史代表幹事（６６）が辞任したと発表した。

新浪氏から辞任の申し出があり、受理した。後任が決まるまでは、筆頭副代表幹事の岩井睦雄氏（日本たばこ産業会長）が代行する。

新浪氏は９月１日付でサントリーホールディングスの会長を辞任。同友会の代表幹事については活動を自粛し、自身の処遇は同友会に委ねていた。

新浪氏と岩井氏は３０日、東京都内で記者会見した。同日の臨時理事会で新浪氏の処遇を巡って参加者の意見が分かれたとして、新浪氏は「同友会に大きな分裂が起きる。辞任すべきとの判断に至った」と説明した。代表幹事は辞めるが、同友会の会員としては残る考えを示した。

同友会は９月１１日、新浪氏の処遇を審議する会員倫理審査会を設置し、続投が適当かどうかを議論してきた。３０日までに「代表幹事の辞任を求める勧告が相当だ」とする報告をまとめ、理事会に提出していた。

新浪氏は２０２３年４月に代表幹事に就任し、任期は２期４年だった。経済団体トップとして任期途中の辞任は異例で、新浪氏は「やりたいことがあった。悔しい気持ちもある」とも語った。

岩井氏は後任の代表幹事について、「空白の時期が長く続くことは問題がある」と述べ、選考作業に入る方針を明らかにした。

新浪氏は、政府の経済財政諮問会議の民間議員は辞任しない意向を示した。１日の会議は欠席する。