美女レスラーの突然の追放劇にプロレス界が震撼。電撃的な展開にファンも困惑している。

【映像】まさに“電撃退団”…美女レスラーにまさかの事態

注目を集めているのはWWE女子スーパースターのジャズミン・ニックスだ。ジャズミンはWWEの第3勢力「NXT」に所属し、ヒール女子レスラー3人組のユニット「フェイタル・インフルエンス」の1人として活躍していた。

しかし、日本時間9月24日に開催された「NXT」にて、ジャズミンはバックステージで何者かによって襲撃されてダウンしてしまうことに。その姿を見たチームメイト2人は心配する素振りも見せず「強い物だけが残る」と吐き捨てて突然ユニット追放を言い渡した。

この事態にはSNSを筆頭に騒然となったが、同放送終了後に各メディアがジャズミンがWWEからの契約延長オファーを断り、契約満了と共に退団すると報道したことで、カラクリのタネが明かされた。

同報道についてはジャズミン本人も自身のSNS認めて感謝を述べることに。ファンからは「突然すぎる」「素晴らしい才能を失ってしまった」「めちゃくちゃショック」といったコメントが集まっている。

