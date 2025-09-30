グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、「ニコニコセトカンをお届けっ」とつづったビキニ姿の投稿に絶賛の声が寄せられている。

【映像】瀬戸環奈のセクシーショットや水着姿（複数カット）

身長170cm、バスト101・ウエスト59・ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日に「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025年1月28日にセクシー女優としてデビューした。

SNSでは、ベッドに寝そべる姿や、衣装を大胆にはだけさせた色気あふれる写真、スタイル際立つビキニ姿など、さまざまなセクシーショットを披露している。

29日に更新したXでは、セクシー女優とグラビアアイドルによる日本最大級のプール撮影会での様子を公開。「お仕事組さん、頑張れ〜！！！ニコニコセトカンをお届けっ」とコメントし、黒のビキニ姿でポーズを決めるセクシーショットを披露した。

この投稿には、「あかんっ！なんでこんなに可愛いんやっ！！？頭バグりそう！！」「可愛くてナイスバディ！」「サービスショットありがとうございます」など、絶賛するコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）