シロカは、業界最軽量クラスの軽さとパワフルな吸引力を備えたコードレススティック型掃除機「紙パック式 かるピカ パワー」を2025年10月25日に発売します。実売価格はスタンド付きのSV-SK371が2万2800円、スタンド無しのSV-SK351が1万9800円（税込）。

記事のポイント 一時期は紙パック不要のサイクロン式掃除機が人気となっていましたが、「やっぱり紙パック式の手軽さもよかった」と見直す声が出ており、各社から紙パック式のコードレス掃除機が登場しています。シロカの「かるピカ」シリーズからは、シンプルながら本体の軽さと吸引力にこだわったモデルが登場。紙パックに触れずに捨てることができるので、手軽で衛生的です。

シロカの2wayコードレス スティッククリーナー「かるピカ」シリーズに、ごみ捨てが簡単な紙パック式モデルが登場します。

本体のパーツや形状を見直し、徹底的に無駄を省くことで業界最軽量クラスの軽さを実現。また、ヘッドに内蔵したモーターでブラシを回転させ、パワフルにごみをかき出しながらブラシの回転力だけで前に進む「自走式パワーブラシ」により、力を入れずに楽にお掃除が可能です。

アタッチメントを付け替えることで、ハンディクリーナーとしても使用可能な2way仕様。棚や家具の隙間などの掃除に便利なブラシ付きノズルが付属し、用途によって使い分けることができます。

さらに、紙パック式を採用することでごみ捨ても簡単に。ごみ捨ては、本体のカバーを外し、ごみ捨てレバーを引くだけの2ステップ。紙パックに触れることなく捨てられる“触れずにポイ”で、衛生的です。

紙パックに対する“ランニングコストが高い”、“ごみがたまると吸引力が落ちる”というお悩みにも目を向け、1枚で約3か月使用できる0.5Lの大容量紙パックを採用するとともに、紙パックのサイズと風路とのバランスを最適化することで、ごみがたまってきても吸引力が落ちにくい設計となっています。

幅約21cmのコンパクトさと自由な可動域が特長のヘッドで、家具の隙間や壁際などもらくらくお掃除。さらに、床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所もすみずみまできれいにお掃除できます。

パワーブラシのヘッド部分にはLEDライトを搭載。家具の下などの見えにくい場所も、ライトで照らすことでごみの取り逃しを防ぎます。

本体を立てたまま収納でき、充電アダプターを取り付ければ同時に充電もできるスティックスタンド付き。（SV-SK371のみ）

コードをすっきり隠せるため、部屋の中に出しておいてもインテリアの邪魔になりにくく、ごみが気になるときにサッと持ち出してお掃除できます。さらに、スタンドにはアタッチメントも収納できるため、「使いたいと思ったときに見当たらない」というお悩みを解決します。

シロカ 「紙パック式 かるピカ パワー」 発売日：2025年10月25日 実売価格：SV-SK371／2万2800円（税込）、SV-SK351／1万9800円（税込）

