モデルのpeco（ぺこ）さんが2025年9月29日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、元夫でタレント・ryuchellさん（享年27）の誕生日を祝福した。また、7歳の息子が骨折した経緯についても説明している。

「本人は元気もりもりです！」

ストーリーズで、ryuchellさんの誕生日を祝福するメッセージを伝えたpecoさん。息子が紙に「Thank you for being my dad!」（パパでいてくれてありがとう）と書き、「わたしが涙ほろりしてしまった」とも明かした。

また別の投稿では、チョコレートケーキを作る様子も紹介。この写真には、包帯が巻かれている息子の手が写っていた。

するとその後、pecoさんは「思いのほかご心配いただいてしまった！笑」と、ユーザーから心配する声が寄せられたと明かし、息子が「若木骨折をしてしまいました」と報告。この若木骨折とは、完全に折れていない状態の骨折で、子どものときによくみられるものだ。

pecoさんは、理由について「鬼ごっこ中、後ろ見て走ってたら壁にぶつかった」と説明した。そして最後に、「ご心配ありがとうございます」「本人は元気もりもりです！」と締めくくっている。