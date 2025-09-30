NMB48・和田海佑（みゆ＝28）が10月15日に発売する1st写真集のタイトルが「確信犯」（ワニブックス）に決定。このほど、通常版・限定版の表紙が解禁された。



【写真】制服風の衣装でももチラ！

通常版はポップでキャッチーな姿を切り取ったビジュアル、限定版は美しい横顔を捉えた大人っぽいカット。タイトル「確信犯」の名にふさわしいまったく異なる2つの顔を見せた。



和田は2020年、23歳でグループに加入し“遅咲きのヒロイン”とも称される。「加入当時からの1番の夢」だったという今回の写真集では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだチャーミングな姿を披露。さらに、セクシーなコスプレ、ベッドシーンでのランジェリー姿、泡風呂シーンなど攻めた内容が収録された。



既に解禁された先行カットでも水着映えする抜群のスタイルを見せているが、自身のインスタグラムでは「まだまだ こんなものではないです」とさらなる大胆開放を予告。「本当にめちゃくちゃ自分らしさが詰まった写真集になっています」とアピールした。



むちむちの黒バニー姿も公開し、お渡し会の開催も報告。「釣られにきてみる?」と挑発した。11月にグループを卒業することも発表しているとあって「私にイベントで会えるのは もうこれが最後です」と貴重な機会であることも強調していた。



（よろず～ニュース編集部）