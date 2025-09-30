歴代K-1日本人王者2人が夫婦共演を報告「夫婦息ぴったりで流石でした！」と称賛
7月に女優・川口葵との結婚を発表した格闘家の武尊が30日、自身のインスタグラムを更新し、同じ「K-1 」元王者の魔裟斗と共にテレビ番組で夫婦共演を果たしたことを報告した。
【写真】武尊、魔裟斗との2ショットのほか、夫婦の4ショットも公開
この日、武尊はお昼の生放送番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に妻の川口、そして「K-1 MAX」元王者、“反逆のカリスマ”こと魔裟斗とその妻、矢沢心と共演を果たした。
武尊は「今日は魔裟斗さん夫婦と一緒に『ぽかぽか』生出演してきました」と報告し、「魔裟斗さん夫婦息ぴったりで流石でした！ 見習って良い夫婦になれるように頑張ります」と先輩夫婦の仲の良さを称賛。
投稿では魔裟斗との2ショットのほか、番組のパネルの前で撮影した2組の夫婦の4ショットも公開してりう。
引用：「武尊」インスタグラム（＠k1takeru）
