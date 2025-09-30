食欲の秋、信州の秋と言えば、やはりこれがないと始まりませんよね！出遅れていた秋の味覚の王様「マツタケ」が、店頭に並び始めました。気になる今年の出来は…。



信州にやっと訪れたこの季節。秋の味覚の王様、マツタケ！下伊那郡豊丘村にある道の駅では、例年よりも半月ほど遅れ今月26日からようやく入荷が始まりました。その価格はというと…。



出荷した人は

「たけえなぁ、みんな！」





納品に訪れた人も驚く、1パックおよそ3800円から1本で1万円を超えるものまで！実は今年、猛暑や少雨の影響で生育が遅れ、今出ているのは、標高の高い場所にやっと出てきた数少ない貴重なマツタケなんです。とはいえ、やはり旬は食べたいもの。愛知からの夫婦は、4本でおよそ6500円のパックを購入。愛知から「とりあえずマツタケご飯。あと天ぷらかな」愛知から「なかなか愛知県で国産は売っていないんで。良かったね。買えて」今後、量が増えてくれば価格は下がるといいますが、気になるのは今年の出来。道の駅南信州とよおかマルシェ片桐 明駅長「生産者に聞くと、山の状態は非常にいいようです。今週末くらいからもう少したくさん出て、始まってくるかなという見込みを立てている」出荷した人は…。出荷に来た人は「出るということは、（山に） 菌はできていると思うので。あとは雨次第」道の駅によりますと、去年は例年より遅い10月中旬以降にピークが訪れ、村内の収穫量はシーズン全体で25トンと豊作になりました。今年は例年並みの10トンから15トンを見込んでいるといいますが、今後の気温低下と雨に期待を寄せています。