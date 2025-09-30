映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』アニメ2期＋OVAダイジェスト映像公開 全国4都市舞台あいさつ決定
映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』（11月7日公開）の公開を記念して、テレビアニメ2期とOVA『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 NEXT SKY』のダイジェスト映像が公開された。あわせて、11月16日、23日にキャスト登壇の京都・大阪・神戸・名古屋舞台あいさつが実施されることも決定した。
【場面カット】かわいい！着物姿で昔ながらの街並みを歩くメンバーたち
今作は、テレビアニメ1期・2期から続くOVA『NEXT SKY』のその後を全3部作で描く完全新作アニメーション。舞台は、“京都”“大阪”“神戸”の三都市となる。
ダイジェスト映像は、高咲侑役の矢野妃菜喜による撮りおろしナレーション。テレビアニメ1期をサクッと振り返りつつテレビアニメ2期とOVA『NEXT SKY』のストーリーをメインに35分の映像で見ることができる、映画がもっと楽しくなるダイジェストになっている。
また、舞台あいさつは4都市5会場で実施。11月16日には名古屋・ミッドランドスクエアシネマ、kino cinema神戸国際、大阪ステーションシティシネマにて村上奈津実、林鼓子、小泉萌香、内田秀が登壇。11月23日にはMOVIX京都、大阪・なんばパークスシネマにて久保田未夢、林鼓子、田中ちえ美が登壇する。
