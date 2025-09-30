ジャンポケ＆パンサーがユニットライブ ともに新ネタ披露 向井「境目が曖昧になってきた」
お笑いコンビ・ジャングルポケット、お笑いトリオ・パンサーによるユニットライブ『ジャパン』が、12月5日にルミネtheよしもとで行われることが決定した。
【画像】一体何を発表？パンサー、夜8時に“お知らせ”告知
ライブでは、ユニットならではのネタに加え、各コンビの新ネタも披露。ジャングルポケットにとっては、新体制後2度目の新ネタ披露となり、パンサーは久しぶりの新ネタ公開となる。
テレビやラジオなど多方面で活躍を続ける両コンビが、結成20年目を目前にした今、新たな気持ちでコントに挑む渾身のステージ。5人にしか表現できない唯一無二の世界観に注目だ。
チケット先行受付は10月1日午前11時より、FANYチケットにて開始。配信チケットもある。
【ジャングルポケット】
■おたけ：パンサーさんと久しぶりのライブ楽しみです。菅さんと僕との化学変化はあるのか！！？みなさまお楽しみに！！
■太田：いよいよパンサーとジャングルポケットが一つになる時が来ました！楽しみでなりません！これは新たなスタートです！
【パンサー】
■尾形：久しぶり の ネタライブサンキューーーーー ！！！楽しみだぁーーーー！！
■菅：あの頃の気持ちで素敵ライブにしたいですね。
■向井：最早「ジャングルポケット」と「パンサー」の境目が曖昧になってきたので、こんなライブやります。
