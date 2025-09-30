Aぇ! group佐野晶哉＆柿澤勇人、“声優の先生”は津田健次郎＆梶裕貴
5人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉、俳優の柿澤勇人が9月30日、アニメ映画『トリツカレ男』プレミア上映会で登壇した。
【写真】身長差にキュン！肩を寄せてピースする佐野晶哉＆上白石萌音
今作はいしいしんじ氏による『トリツカレ男』（新潮文庫刊）が映画化。何かに夢中になると、他のことは一切見えなくなってしまうことから、周りのみんなに“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペ（佐野）が、風船売りのペチカ（上白石萌歌）と出会って起こす奇跡の物語。
映画声優初挑戦となった柿澤は「わけがわからなかったです。右も左もわからなくて心配性なので…声優の友達に即連絡して。彼の名前は梶裕貴くんっていうんですけど…彼にどうしようと聞いたら『かっきー、まず、自分がしゃべるところを何分何秒でしゃべりだすって全部書き込みな』って。そしたら、すごくやりやすくなって…」とアドバイスに感謝。
その慣れた様子に佐野は「だから僕、何回も経験されているのかと。初挑戦の人の振る舞いじゃなかった」と驚き。佐野も「僕も声優に初めて挑戦させてもらったたとき、声優の友達に教えてもらって…。その人の名前は津田健次郎っていうんですけど…」と“先生”の存在を明かしていた。
上映会にはこのほか、ヒロインの上白石、主題歌「ファンファーレ」を担当するAwesome City Club（atagi、PORIN、モリシー）が参加した。
