富山市の奥田交番襲撃事件で、警察の初動対応に問題があったと犠牲者の遺族が訴えていた裁判は、きのうお伝えしたように、原告の訴えを退ける判決が出されました。



一方、事件発生直後の110番通報の音声を、きょうから富山地方裁判所で聞くことができるようになりました。



放送で流すことはできませんが、その概要をお伝えします。



2018年6月に起きた奥田交番襲撃事件では、島津慧大被告が交番所長を刃物で殺害して拳銃を奪い、その拳銃で、奥田小学校そばで警備の仕事をしていた中村信一さんを射殺しました。





中村さんの妻は、夫が射殺されたのは県警の初動対応に落ち度があったためだとして、県警を管轄する県に損害賠償を求めていましたが、富山地裁はきのうの判決で、訴えを退けました。中村さんの妻は、これまで事件の重要性を示す110番通報の音声を、多くの人に聞いてほしいと訴えてきました。中村信一さんの妻「やはりあの当時の通信指令を多くの人に知ってもらいたい」民事裁判の証拠は原則、閲覧が可能ですが、被告の県側は、音声は秘密に該当するなどとして、第三者に閲覧させないよう裁判所に申し立てていました。裁判所は判決直前の今月19日になって申し立てを却下し、判決翌日のきょうから裁判所で音声を聞くことが可能になりました。放送で流すことはできませんが、KNBの記者が音声を聞いたところ、通報した交番相談員が必死に話す様子と、県警通信指令課とのこのようなやり取りが録音されていました。相談員「奥田交番に人が、刃物を持った者が暴れて入っています」警察官「刃物を持ったものが暴れていると、もしもし、奥田交番ですか？」相談員「奥田交番です」警察官「警察官誰もいないの？もしもし？」相談員「早く来てください」このほか、通信指令課が拳銃が奪われたと分かるまでのやりとりなどが記録されていました。中村さんの妻は、今後、控訴して一審では却下された通信指令課員の証人尋問などを求めたいとしています。また、この通報音声を聞くには、富山地方裁判所で申請の手続きが必要です。