狩野英孝「うな重食べてる感すごい」変わり種“ふりかけ”に驚き「ちゃんと美味しい！」

狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『ふりかけの食べ比べをしたら泣けてきた』という動画を更新。動画では、ごはんのお供として定番の“ふりかけ”を数種類食べ比べ、それぞれの味の感想を語る様子が公開されました。今回は、狩野さんがそのアイデアに驚きを見せた“変わり種ふりかけ”を紹介します！

狩野さんが、「本当か？これ」と物珍しそうな表情で手に取った商品がこちら！

■うなぎ蒲焼味のふりかけ

ニチフリ食品株式会社 / うなぎふりかけ蒲焼味

2010年に発売されたロングセラー商品で、甘く濃厚なタレの味、炭火で焦げた風味を再現した一品。

うなぎから抽出したエキスを使用しており、蒲焼をイメージした味付けと山椒の風味がマッチしたふりかけです。

■“うなぎ感”を味わえる！

袋を開けてふりかけの匂いを嗅いだ狩野さんは「うなぎだなぁ」と一言。

白飯にかけて一口食べると、「なるほど！うなぎ！確かに」「うなぎもなんとなく感じますけど、うなぎのタレですね」「すごいのが、ちゃんと山椒を振りかけてある」と味わいについてコメント。

さらに、「面白っ！」「あっうなぎだ」「うなぎの感じする！」「うな重食べてる感すごいある」「ちゃんと美味しい！」と笑顔を見せていました。

高級食材のイメージがあり、日常生活ではなかなか手が出せないうなぎ。こちらの商品を使って、“うな重気分”を味わってみてはいかがでしょうか♪

■動画もチェック

今回の動画では、この他にも、狩野さんが何種類かのふりかけを食べてその感想を話す様子が公開されています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。