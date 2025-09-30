今夏にトッテナムを離れ、アメリカ・MLSのロサンゼルスFC（LAFC）へ向かった韓国代表FWソン・フンミンが止まらない。



ソン・フンミンは28日に行われたMLS34節のセントルイス戦で2ゴールを記録し、これで4試合連続得点だ。それも18日のレアル・ソルトレイク戦ではハットトリックを記録しているため、直近4試合で6ゴール1アシストの固め打ちだ。



LAFC加入後はリーグ戦8試合で8ゴール3アシストの成績となっていて、プレミアリーグ得点王を獲得した実績もあるソン・フンミンにとってMLSのレベルは軽すぎるのかもしれない。





Sonny scores in his 3rd consecutive matchhttps://t.co/Z26S5yV7Ww pic.twitter.com/kJsWtnuIlA — LAFC (@LAFC) September 28, 2025

Pick your spot



Sonny with his second goal of the match. https://t.co/I6fAZtASY0 pic.twitter.com/CcD0UOtJ6s — LAFC (@LAFC) September 28, 2025

今年のMLSではインテル・マイアミのFWリオネル・メッシが24ゴールを奪って得点ランク首位に立っていて、シーズン途中から加わったソン・フンミンがこの数字を追いかけるのは不可能だ。しかし、『Planet Football』は「MLSでゴールやアシストを積み重ねてきたメッシでさえ、ソンほど圧倒的な存在感は見せていない」と主張していて、インパクトは強烈だ。ソン・フンミンはクラブと2027年まで契約を結んでいるため、フルシーズンを戦った時にどこまで数字を残せるか非常に興味深い。メッシと得点王レースを争うことになる可能性があり、リーグMVPをも狙えるだろう。