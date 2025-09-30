28日にセリエA第5節で昨季王者ナポリと対戦したミランは、退場者を出しながらも2-1で勝利。ナポリに今季初黒星をつけ、首位に浮上した。



そしてこの試合でもフル稼働したのがMFルカ・モドリッチだ。10人になってからは相手に押し込まれる苦しい時間帯も長かったが、モドリッチはフル出場でチームに貢献。終盤もドリブルで運んで時間を作るなど、ベテランらしい渋い好プレイが光っていた。





そうしたテクニック、ゲームビジョンはもちろんだが、モドリッチと共に中盤を構成するMFアドリエン・ラビオは40歳を迎えたモドリッチの豊富な運動量に驚いている。このゲームでも序盤からピッチのあらゆるところに顔を出してボールを引き出していて、その影響力は絶大だ。「ルカ（モドリッチ）と一緒にプレイするのは簡単だよ。彼はゲームのテンポをコントロールする術を知っている。正直、彼が40歳でなぜあれだけ走れるのか分からない。彼はサッカーを愛していて、ピッチ上で楽しんでいる。守備も攻撃も、何でも好きみたいだ。このチームはクオリティの高い選手が多いし、僕も守備を楽しんでいる。10人になってからは簡単じゃなかったけど、実力を示せたね」（『DAZN』より）。モドリッチとラビオは今夏の新戦力だが、早くもチームにフィットしている。復帰した名将マッシミリアーノ・アッレグリの下でチームの形は出来つつあり、今季のミランはこのまま優勝争いに絡んでいきそうな勢いだ。