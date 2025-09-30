ミケル・アルテタ率いる現在のアーセナルではセットプレイが強烈な武器となっていて、28日に行われたプレミアリーグ第6節・ニューカッスル戦でもそれが炸裂。



84分にショートコーナーからMFミケル・メリーノが同点ゴールを決めると、後半アディショナルタイムには再びコーナーキックから今度はDFガブリエウ・マガリャンイスがヘディングでネットを揺らし、劇的な逆転勝利を収めた。





驚かされるのは、決勝点を挙げたマガリャンイスの得点力と勝負強さだ。センターバックとしてチームの最終ラインを束ねるディフェンスリーダーであると同時に、セットプレイでは強力なゴールゲッターにもなれる。マガリャンイスは2020年からアーセナルでプレイしているが、加入から毎シーズン得点を記録。センターバックながらプレミアリーグだけで18ゴールを挙げているのだ。英『Planet Football』によると、マガリャンイスがプレミアでデビューした2020-21シーズン以降、マガリャンイスより得点を奪ったセンターバックはいない。ニューカッスルのファビアン・シェア、リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイク、マンチェスター・シティのジョン・ストーンズらも同期間で二桁得点を記録しているが、マガリャンイスの18ゴールには届かない。マガリャンイスの勝負強さはもちろんだが、チームのセットプレイ戦略がそれを引き出しているのは間違いない。このゲームで同点ゴールを決めたメリーノはマガリャンイスの得点シーンについて「セットプレイの戦略だけでなく、メンタリティも含めて多くのことを示したゴールだと思う。他のチームはコーナーキックを6、7回蹴って得点を奪えないと、自信を無くしてしまうこともある。しかし僕たちが大事にしているのは、これまで取り組んできたことを継続することにある。そして最後の最後に得点を奪えた」とチーム全体の成果に満足感を示している。プレミアで18ゴールを奪うマガリャンイスは、プレミアリーグでのCB得点ランキングですでに14位に入っている。2ゴール差の12位にはアーセナルの先輩DFソル・キャンベルがいるが、これを超えるのは確実だ。その先には同じくクラブOBで22ゴールを決めているローラン・コシェルニーがいるが、これも超えられるだろう。ちなみに最多は元チェルシーDFジョン・テリーで41ゴールとなっていて、同メディアもさすがにテリー超えは現実的ではないと見ている。それでもマガリャンイスも得点を奪えるCBとしてプレミアの歴史に名を刻む存在と言えそうで、あの高さとアーセナルのセットプレイ戦略は対戦相手の脅威になっている。