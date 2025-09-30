プレミアリーグも6試合を終えたが、ここまで素晴らしいパフォーマンスを見せているのが昇格組の1つであるサンダーランドだ。



サンダーランドは昇格プレイオフを勝ち抜き、9年ぶりにプレミアの舞台に帰ってきたが、スタートダッシュに成功。6試合を終えて3勝2分1敗で5位につけており、現段階ではマンチェスター・シティ（7位）やチェルシー（8位）よりも高い順位にいる。



もちろん、まだ序盤であることや日程のことも考慮する必要があるが、ここまでのスタートダッシュを予想していた人は少ないだろう。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるガリー・ネルビ氏もサンダーランドに感銘を受けたようで、次のようにここまでのパフォーマンスを称賛した。





「まだ生で観たことはないが、シーズン最初のマンデーナイトフットボールで、彼らは最初のホームゲームをやっただろ？ウェストハム戦だったと思う。時々、見ていて気持ちがいいチームがある。明らかに試合の大半を守りに徹するチームなのに、突然スプリントで前線に飛び出し、ボールをペナルティエリアに送り込む。そして彼らは意図と前向きな姿勢を持ってプレイするんだ」「彼らにはフィジカルの強さがある。まだハイライトや試合の一部しか見ていないけど、見たものは本当に気に入っている。彼らの成し遂げたことは素晴らしい。チャンピオンシップから昇格してきたチームが良い成績を収める必要がある」（英『TBR Football』より）昨シーズンの昇格組の3チームは苦戦し、最終的に1年で降格する結果になったが、今シーズンはリーズが12位、バーンリーは18位と奮闘している。なかでも夏に超大型補強を行ったサンダーランドはその成果が早くもでており、いいスタートを切ることができた。しかし、サンダーランドはここから日程がハードになり、強敵との試合も増える。10月にはマンチェスター・ユナイテッドとチェルシー、11月にはアーセナル、そして12月にはリヴァプール、シティ、宿敵ニューカッスルというビッグマッチ3連戦が待っている。10月から12月半ばにかけて正念場を迎えるが、ここでもポイントを大きく落とさなければ、今季のダークホース候補の1つとなるだろう。