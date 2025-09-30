6試合を終えての順位はマンC、チェルシーよりも上！ 5位につける昇格組サンダーランドは今季の“ダークホース候補”か
プレミアリーグも6試合を終えたが、ここまで素晴らしいパフォーマンスを見せているのが昇格組の1つであるサンダーランドだ。
サンダーランドは昇格プレイオフを勝ち抜き、9年ぶりにプレミアの舞台に帰ってきたが、スタートダッシュに成功。6試合を終えて3勝2分1敗で5位につけており、現段階ではマンチェスター・シティ（7位）やチェルシー（8位）よりも高い順位にいる。
もちろん、まだ序盤であることや日程のことも考慮する必要があるが、ここまでのスタートダッシュを予想していた人は少ないだろう。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるガリー・ネルビ氏もサンダーランドに感銘を受けたようで、次のようにここまでのパフォーマンスを称賛した。
「彼らにはフィジカルの強さがある。まだハイライトや試合の一部しか見ていないけど、見たものは本当に気に入っている。彼らの成し遂げたことは素晴らしい。チャンピオンシップから昇格してきたチームが良い成績を収める必要がある」（英『TBR Football』より）
昨シーズンの昇格組の3チームは苦戦し、最終的に1年で降格する結果になったが、今シーズンはリーズが12位、バーンリーは18位と奮闘している。なかでも夏に超大型補強を行ったサンダーランドはその成果が早くもでており、いいスタートを切ることができた。
しかし、サンダーランドはここから日程がハードになり、強敵との試合も増える。10月にはマンチェスター・ユナイテッドとチェルシー、11月にはアーセナル、そして12月にはリヴァプール、シティ、宿敵ニューカッスルというビッグマッチ3連戦が待っている。10月から12月半ばにかけて正念場を迎えるが、ここでもポイントを大きく落とさなければ、今季のダークホース候補の1つとなるだろう。