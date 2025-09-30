去年11月以降、不在の状態だった三笠宮家の当主が30日、決まりました。そこで、「三笠宮家の当主決定で今後は？」をテーマに宮内庁担当キャップの加納美也子・日本テレビ解説委員が解説します。

■1935年に創設 三笠宮家とは

30日午前、宮内庁で皇室経済会議が開かれました。皇室の財産などに関する重要事項を審議する会議で、石破総理大臣や衆・参議院の議長らが集まりました。この会議では、𥶡仁親王妃信子さまと長女の彬子さまについて、それぞれ独立の生計を営まれることが認定されました。

三笠宮家は1935年に創設された宮家で、初代当主は昭和天皇の兄弟で末の弟である三笠宮さまです。三笠宮さまと百合子さまは、3男2女、5人のお子さまを育てられました。

長女、二女は結婚を機に皇族の立場ではなくなっています。長男はヒゲの殿下として親しまれていた三笠宮𥶡仁さまです。信子さまと結婚し、長女は彬子さま、二女は瑶子さまです。

二男は桂宮宜仁さまで、三笠宮家とは別に桂宮家を創設しました。

三男は、高円宮家を創設した憲仁さまです。

本来であれば𥶡仁さまが三笠宮家を継ぐとみられていましたが、2012年、66歳で亡くなりました。2016年に三笠宮さまが亡くなったあとは、百合子さまが当主として三笠宮家を存続されてきました

宮家の当主に関する法律はなくて、男性皇族に限定されているわけではありません。女性皇族が継ぐこともあります。

高円宮家も当主だった高円宮憲仁さまが亡くなったあと、久子さまが当主を継承されました。

そして、三笠宮家の当主をつとめた百合子さまが去年11月、亡くなられました。その後、三笠宮家を誰が継承するのか検討が続けられてきたのです。

そして、30日に決まったのが、信子さまは三笠宮家を出て新たな宮家を構え「三笠宮𥶡仁親王妃家」の当主となられること、そして長女の彬子さまが三笠宮家の当主を継承されることです。

■未婚の女性皇族が当主「163年ぶり」

信子さまではなく、百合子さまの孫にあたる彬子さまが継承されることについて、宮内庁は家族内で話し合って決められたことで、「話し合いの中身については宮家の中の話で承知していない」としています。

これまで信子さまと娘の彬子さま、瑶子さまは、別々に暮らされてきました。

今回、信子さまが三笠宮家を出られると決めたこと、また、これまでも彬子さまが喪主として百合子さまの葬儀などを執り行ってきたことから、彬子さまが当主を継承されることになったとみられます。

彬子さまが当主となることで、163年ぶりに未婚の女性皇族が当主となります。

江戸時代の1862年、仁孝天皇の皇女である淑子内親王が桂宮家を継いだのを最後に、この163年はすべて夫が亡くなったことで妻が当主になるというかたちでした。

■皇族費も変わる？ 宮家の当主とは

一方で30日、皇室に嫁いだ親王妃が新たな宮家を創設するということが、初めて決定されました。

現在の宮家は秋篠宮家、常陸宮家、彬子さまが新たに当主となられる三笠宮家、久子さまが当主の高円宮家の4つです。これらはすべて直系の皇族によって創設されました。

新たに5つ目として、信子さまを当主として三笠宮𥶡仁親王妃家が創設されます。

当主というのは法律で決められている立場ではないので、各宮家の祭祀を執り行うことはありますが、役割が定義されたものではなく宮家の中心的な存在と宮内庁は説明しています。

そして支給される皇族費も変わります。信子さまは年額でこれまでの1525万円から3050万円に、彬子さまはこれまでの640万5000円から1067万5000円に増額されます。

皇族費は法律で定められていて、皇室での立場を表す身位や独立した生計を営んでいるかどうかなどで決められます。

生活費だけでなく公務におでましになる時にかかる費用など、皇族としての品位を保つことを目的に法律で定められています。

◇

皇室全体で公務をどのように分担していくか課題ですが、皇族数が減少するなか、今回新たに独立生計を認めることで、信子さま、彬子さま、瑶子さまがそれぞれ、活動の幅を広げられることになります。

（2025年9月30日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

