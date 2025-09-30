民家の中までクマ侵入 各地で被害相次ぐ…行動変化の理由とは
連日各地で出没しているクマ。30日は玄関のガラスを割り、侵入してくる被害がありました。外ではなく、家の中にまで入ってくるクマ。行動が変わってきている理由とは…。
■クマが家の中まで侵入「まさか入ってくるとは…」
29日、宮城県仙台市の民家にクマが出没。被害にあった倉庫はシャッターがこじ開けられているようにも見え、米ぬかが散乱していました。
クマが侵入した家の住人
「中から見てここにクマがいて、かなり大きく感じた。1メートル50ぐらい」
そして、30日は民家の中までクマが侵入しました。
新潟県村上市の民家で、体長50センチほどの子グマとみられています。時刻は、午前5時半ごろだといいます。
クマが侵入した家の住人
「ガチャンとガラスが割れる音で（息子が）途中まで下りて、うしろ姿を見た」
――その後の息子さんの行動は？
クマが侵入した家の住人
「私の所に来て『クマがいる』と」
2人はすぐに避難し、ケガはありませんでした。クマの行方は分かっていません。
クマが侵入した家の住人
「ケガがなくてよかった。まさか入ってくるとは思わない」
■各地で相次ぐ “本来出会いにくい時期”もなぜ
ガラスを割って、人の生活エリアに入り込むクマ。いま、各地で出没しています。
今月中旬には福島県の高齢者介護施設で、窓ガラスを割ってクマが侵入。
さらに北海道でも、公営住宅のリビングに面したガラス窓の下側を破ってクマが侵入してきたということです。
クマが侵入した家の住人
「びっくりした。ここまで来たから」
室内で洗濯中にクマが侵入してきたといいます。
クマが侵入した家の住人
「犬にしては違うし、クマだと思って。逃げなきゃならないから、後ろ向いたらダメだから、こうやって」
専門家によると、本来9月はクマと出会いにくい時期。クマはエサが豊富に実る山の奥にいるはずです。
しかし、今年は猛暑が原因とみられる凶作が各地で発生。エサを求めるクマが、市街地にも出てきているのだといいます。
では、なぜガラスを割ってまで人の生活エリアに入り込むのでしょうか。
別の専門家によると、「食べ物を狙った可能性」と建物の中に「逃げ込んだ可能性」があるといいます。暗い場所を好む習性があるクマが、住宅街で人と遭遇して暗い建物の中に逃げ込んだ際にガラスを割ってしまったのではないかということです。