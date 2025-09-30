Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉が３０日、都内で行われたミュージカルアニメ―ションの映画「トリツカレ男」（郄橋渉監督、１１月７日公開）のプレミア上映会に登壇し、歌唱パフォーマンスを披露した。

長年愛されている、いしいしんじさんによる同名小説を原作とする同作。ハートフルでちょっぴり切ない、ラブストーリー。

主人公・ジュゼッペの声優を務める佐野は「この映画にトリツカレる準備は出来てますか？」と呼びかけ、「やっと皆さんに届けられて幸せです」と笑顔を見せた。「自信しかない。最高の作品になってるので」と自負。

ヒロイン・ペチカの声優を務める上白石萌歌は「心を洗濯するような作品になってる」と感想を語り、ジュゼッペの相棒であるハツカネズミのシエロの声優を務める柿澤勇人も「見終わった後はあたたかいものが皆さんの心に届く作品になってる」と語った。

映画声優初挑戦だった柿澤は「わけわかんなかったです。友人の梶裕貴くんに相談した」と明かすと、佐野も「僕も声優初挑戦の時に友人の津田健次郎にいろいろ教えてもらった」と同意した。

作品にあやかって今トリツカレていることについて聞かれると佐野は「ａｄｉｅｕ（アデュー）です」と上白石のアーティスト名を挙げ、「この間、ライブを初めて見させていただいた。良すぎて。今トリツカレたように曲を聴いてます」と明かした。柿澤は「一緒にライブ見に行ったら佐野くんが前のめりすぎて、僕は見えなかった」と笑った。