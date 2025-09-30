フランスの競馬統括機関フランスギャロは30日、凱旋門賞（フランスG1、10月5日、芝2400メートル）が行われるパリロンシャン競馬場の最新の馬場状態を発表した。

フランスギャロはペネトロメーター（円すい形の1キロの重りを1メートルの高さから馬場に落とし、何センチ沈んだかで判定）という測量機器を使用し、数値で馬場状態を発表している。30日、午前10時18分（現地時間）の時点でパリロンシャンはこの数値が3.6で、10段階ある馬場表記の最も乾いた状態から6番目のスプル（JRA表記＝重馬場）。29日、午前9時55分の時点ではペネトロメーターの数値が3.7だった。これが3.4になると同5番目のボンスプルでJRA表記やや重となる。

今週パリの天気は水曜と木曜が晴れ時々曇り、金曜から日曜は曇りで降水確率30％の予報となっている。

芝は仮柵を外し、今年もオープンストレッチを開放。直線ラスト450メートルから内側6メートルにグリーンベルトが発生する。

日本馬はアロヒアリイ（牡3＝田中博、父ドゥラメンテ）、クロワデュノール（牡3＝斉藤崇、父キタサンブラック）、ビザンチンドリーム（牡4＝坂口智、父エピファネイア）が出走を予定している。

過去10年（16、17年はシャンティイで開催）の勝ち馬と馬場状態は以下の通り。

15年ゴールデンホーン＝ボン（最も乾いた状態から4番目＝良）

16年ファウンド＝ボン（良）

17年エネイブル＝スプル（重）

18年エネイブル＝ボン（良）

19年ヴァルトガイスト＝トレスプル（〃7番目＝重）

20年ソットサス＝トレルール（〃10番目＝不良）

21年トルカータータッソ＝コロン（〃8番目＝重）

22年アルピニスタ＝トレスプル（重）

23年エースインパクト＝ボンスプル（やや重）

24年ブルーストッキング＝トレスプル（重）