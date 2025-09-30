男ウケ最強♡ モテるハロウィン仮装って…？

ハロウィンといえば、仮装パーティーを行う人も多いはず！そんなハロウィンパーティーで、せっかくなら男性ウケを意識して可愛く仮装したいですよね。どんな仮装が男性の心をくすぐるのか、悩んでいる人も多いのでは！？そこで今回は、男性が思わず「かわいい！」と思うモテるハロウィン仮装を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

魔女コスチューム

魔女系は王道ながらも男性ウケ抜群です。 黒や紫などのダークカラーに、少しだけ露出をプラスすることでセクシーさと可愛らしさを両立できますよ。 小物や帽子で遊び心をプラスするのもおすすめです。

メイドコスチューム

男性ウケを意識するなら、甘めのメイドなどのお姫様風なコスチュームもおすすめです。 フリルやリボンを取り入れた可愛らしいデザインは、普段とのギャップを見せられるかも…！ カラーは定番の白やピンクを中心に、ヘアアレンジや小物で個性を出すとさらに好印象を与えられるでしょう。

キャラクターコスチューム

やっぱり男性ウケNo.1は、キャラクター系コスチュームです。 人気アニメや映画のキャラクターになりきることで、遊び心と可愛さを同時に演出できますよ。 キャラクターになりきる楽しさを見せつつ、ちょっとした色気や表情で彼の心をつかむことができるかも…♡ いかがでしたか？ 今回は、男性が思わず「かわいい！」と思うモテるハロウィン仮装をご紹介しました。 ハロウィン仮装でモテるポイントは、「可愛さ」「遊び心」「ちょっとした色気」のバランスです。 今年のハロウィンは、ぜひこの記事を参考に、男性の視線を独り占めできるモテ仮装を楽しんでくださいね！

ライター Ray WEB編集部