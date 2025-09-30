「break the ice」の意味は？「アイスを砕く」ではありません【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「break the ice」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
会議などでこれに関連する言葉を聞いたことがある人もいるかも...？
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「緊張をほぐす、場を和ませる」でした！
会議の初めに、お互いに打ち解けるために「アイスブレイク」の時間をつくることがありますよね。
アイスを砕き、硬かったアイスが粉々になる様子が、張りつめていた緊張がとける様子と重なります。
「I tried to breake the ice by joking a lot before.」
（ジョークをたくさん言うことで、張りつめていた空気を和ませようとした）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部