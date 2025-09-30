「break the ice」の意味は？「アイスを砕く」ではありません【1分英会話】

写真拡大

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「break the ice」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

会議などでこれに関連する言葉を聞いたことがある人もいるかも...？

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「緊張をほぐす、場を和ませる」でした！

会議の初めに、お互いに打ち解けるために「アイスブレイク」の時間をつくることがありますよね。

アイスを砕き、硬かったアイスが粉々になる様子が、張りつめていた緊張がとける様子と重なります。

「I tried to breake the ice by joking a lot before.」
（ジョークをたくさん言うことで、張りつめていた空気を和ませようとした）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部