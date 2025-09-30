MEGBABY、息子顔出し 5歳バースデー祝福の様子公開で「既にイケメン」「親子揃って可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/30】モデルで実業家のMEGBABYが30日、自身のInstagramを更新。息子の5歳の誕生日を祝う様子を公開した。
【写真】MEGBABY、5歳になった息子を顔出し
MEGBABYは「Happy 5th Birthday」「毎年、そして毎日思うこと。生まれてきてくれてありがとう。ママのところに来てくれてありがとう」とコメントし、自宅で息子と誕生日ケーキを囲む温かい親子の時間を公開。投稿では「レベル5になった息子。そして私も『ママ5歳』」と息子の成長を喜び、「『ママを幸せにする』って言ってくれることが、もうすでにママを幸せにしてくれているんだよ」と息子への深い愛情を表現している。
可愛らしく蝶ネクタイを結んだ息子の可愛らしいショットが並んだこの投稿に、ファンからは「親子揃って可愛い」「素敵な親子」「感動」「幸せそう」「おめでとう」「既にイケメン」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
