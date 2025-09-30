鈴木亮平、プライベートで「TOKYO MER」鑑賞報告「バレなかった？」「普通にいるのすごい」の声 ハッシュタグにも注目集まる
【モデルプレス＝2025/09/30】俳優の鈴木亮平が9月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が主演を務める劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（8月1日公開）を劇場鑑賞したことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木亮平のお忍びプライベートショット
同作で、医師の喜多見幸太を演じている鈴木は、今回「ふたたび」と同作の劇場ポスターとチケットの写真を投稿し、プライベートで劇場鑑賞したことを報告。「上映後、中学生くらいの娘さんがお母さんに『楽しかったね！』と話しかけている声が聞こえて」と居合わせた観客の会話を紹介し「喜多見を生きられて本当に良かったと心から思いました」と嬉しそうにつづった。
9月5日には、劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」第3弾の公開が決定したことが発表され、現在劇場では「南海ミッション」の後付け映像として、劇場版第3弾の超特報が公開されており、鈴木は「来年の予告でも場内が盛り上がってくれていて、感動」と感慨深げに記した。さらに文末には、公式が実施している感想投稿キャンペーンで使用するハッシュタグ「＃MERを振り返ろう」「＃MER感想投稿キャンペーン」もお茶目に添えている。
今回、鈴木が投稿したチケットには、劇場名や日時などが記載されており、ファンからは「ご本人が劇場に！」「遭遇したかった」「渋谷の映画館にいるなんて」「バレなかった？」「映画館に喜多見チーフが普通にいるのすごい」「同じ空間にいた人が羨ましい」「ちゃんとキャンペーンに参加してるの可愛すぎる」「ハッシュタグまで好き」と反響が寄せられている。
2021年7月期にTBS日曜劇場枠で放送されたドラマ「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」は、オペ室を搭載した大型車両＝ERカーで事故や災害現場に駆け付け、患者の命を救うため自らの危険を顧みずに戦う、鈴木演じるチーフドクター・喜多見率いる救命医療チーム『TOKYO MER』の活躍を描いた物語。
2023年4月には、横浜のシンボル・ランドマークタワーを舞台とした劇場版第1弾が公開、同月には劇場版の公開を記念したスペシャルドラマも放送された。現在、劇場版第2弾となる、鹿児島と沖縄にまたがる海に浮かぶ島々を巡る『南海MER』の活躍を描いた「南海ミッション」が公開中。さらに、劇場版第3弾の公開も発表されている。（modelpress編集部）
◆鈴木亮平、プライベートで主演映画「TOKYO MER」鑑賞
◆鈴木亮平主演「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」
