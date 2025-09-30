心温まる小説や、食がテーマのエッセイ集など♡ この秋読むべきRay㋲おすすめの1冊をご紹介

今年こそ“読書の秋”に挑戦したいコ、必見！今回は、Ray㋲の三浦理奈・本田紗来・中川紅葉による推薦図書をご紹介します。背中を押される小説や、心温まるエッセイ集など...。Ray㋲おすすめの1冊を参考にして、この秋をより豊かなものにしてみては？

Ray model clip vol.79 テーマ：「Ray㋲図書館」 読書の秋ということでRayモデルたちの推薦図書をご紹介。 選りすぐりの3冊があれば長ーい秋の夜も退屈しないはず♡

Check! 三浦理奈 ＃『だから、そばにいて』＃341個の優しい言葉がまとめられた1冊 「『だから、そばにいて』は、小説ではなくてひとつひとつのメッセージがテーマごとにたくさん綴られている本。 見えていなかったものに気づかされたり。心が温まるようなやさしい気持ちになれるんです♡」

Check! 本田紗来 ＃『サラとソロモン』＃私の名前が入ったタイトルが気になって 「学校で月に1冊の課題図書が出るので本はよく読みます！母から譲り受けた『サラとソロモン』。 サラとソロモンのやりとりを読み進めるうちに自然と前向きな気持ちになれる本でした」

Check! 中川紅葉 ＃おすすめは『この味もまたいつか恋しくなる』＃燃え殻さんは大好きな作家さんのひとり！ 「燃え殻さんの『この味もまたいつか恋しくなる』は、食がテーマのエッセイ集。誰もが共感するようなテーマなので、特におすすめしたい作品です」

三浦 理奈

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来

中川紅葉