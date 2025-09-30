3時のヒロインがGarmin新製品「Venu 4」の睡眠・ストレススコアに興味津々！朝比奈彩が注目ポイントを紹介
2025年9月30日(火)、Garmin Japanが「Garmin『Venu 4(ヴェニュー フォー)』新製品発表会」を開催。ブランドアンバサダーの朝比奈彩さんと、3時のヒロイン(福田麻貴さん・かなでさん・ゆめっちさん)も登場し、多彩な機能について語り合った。
Garminは、健康モニタリングとフィットネス機能が充実したフィットネス GPS スマートウォッチ「Venu」シリーズの新モデル「Venu 4」を10月2日(木)に発売。
「Venu」シリーズは、豊富な健康モニタリングやフィットネス機能に加え、日常生活をスマートにサポートする通知機能やSuica対応のキャッシュレス決済機能などを搭載する人気のGPSスマートウォッチ。鮮やかなAMOLEDディスプレイと高い操作性、仕事とプライベートどちらにもマッチするスタイリッシュなデザインで、初めてスマートウォッチを使う人から、より充実した機能を求める人まで、幅広い層から支持を得ている。
今回新たに発売される「Venu 4」(各7万9800円)は、Garminのウェルネスカテゴリーにおけるハイエンドモデル。Garmin初の機能を搭載してさらなる進化を遂げ、オンもオフもアクティブな毎日を過ごすためのパートナーとして充実の機能を備えている。
シリーズ初で搭載されたのは、音声コマンドや音声メモにも対応するLEDフラッシュライトなど。ほかには、体内時計に合わせた睡眠サイクルを知らせる「睡眠アライメント」、日常の行動が心身に及ぼす影響を明確にする「ライフスタイルの記録」の機能、好みのアクティビティをカスタマイズして一人ひとりのために指導する「Garmin フィットネスコーチ」、その日のコンディションに合わせたメニューを提案する「フィットネスおすすめワークアウト」を搭載し、先進のトレーニング機能も追加して、80種類以上のスポーツアプリに対応する。
同社は、特に注目のポイントとして「日本人の睡眠改善に貢献したいと考えており、今回は睡眠機能がさらに進化しました」とアピール。なかでも、睡眠コーチの追加機能として搭載した、体内リズムに合わせて就寝・起床時間を提案する「睡眠アライメント」について、「手首に着けて寝るだけで利用できます」と、その手軽さを強調。「これを使うことにより、自分の体内リズムや、自身にとって“理想的な就寝・起床時間”を把握できます。その体内リズムに沿った睡眠管理をすることで、健康を維持し、日々のパフォーマンス向上につなげることができるんです」と話していた。
イベント後半には、朝比奈さんが“Garmin先生”として登場し、3時のヒロインに新製品の使い方を指南した。
ゆめっちさんが「最近、ほぼ毎日寝落ちしちゃっていて、ちょくちょく寝てトータルで7時間…みたいな感じなんです。きっとあんまり眠れてないから、“質のいい睡眠”というのをやってみたいんですけど、どうしたらいいですか？」とお悩みを相談すると、朝比奈さんは「『睡眠モニタリング』という機能を紹介したいです。睡眠の深さやタイミングなど、その質を評価して点数を付け、どう改善したらいいかというアドバイスもしてくれる機能なんです。“睡眠コーチ”としてサポートしてくれるので、すごくありがたいですよね」と回答。
また、朝比奈さんがお気に入りのライフログ機能として、ストレスの度合いをグラフ化する「ストレススコア」も紹介すると、福田さんは「着けっぱなしにして、どのタイミングでストレスが上がってるのか、ネタ中にめっちゃストレスが上がっている…とか、見てみたい！」とニヤリ。一方、かなでさんは「私は朝、靴下をはいているときに、ストレス数値が爆上がりしていると思います。うまくはけないので」と話し、会場から笑いを誘っていた。
ちなみに「Venu 4」は、高級感のあるマテリアルとバリエーション豊富なカラーで洗練されたデザイン、約12日間のロングバッテリー(スマートウォッチモード)なども特徴となっている。ゆめっちさんは、“シルバー/ペリウィンクル”のカラーを身に着け、「めちゃかわいい！」と、ご満悦の様子だった。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
