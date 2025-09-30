¡ÚFrom Editors¡ÛA¤§! groupÏ¢ºÜ¡ÖA¤§! ÃË¤¿¤Á¡×Âè5²ó¤ÏÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤µ¤ó¡£½¬»ú¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþÅª´¶³Ð¡ª »£±ÆÎ¢ÏÃ
5·î¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿A¤§! group¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖA¤§! ÃË¤¿¤Á¡×¡£Âè5²ó¤Ï¡¢É½¸½¤ä²»¤Ø¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤¿±éÁÕ&¥À¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
A¤§! group¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖA¤§! ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¡ÖA¤§! SHOOTING¡×¡¢¸ÄÀ¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤ÊÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡ÖA¤§! TALK ROOM¡×¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¡ÖA¤§! CHALLENGE¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò½ñÆ»¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖA¤§! CHALLENGE¡×¤«¤é»£±Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÁÏºî¤Ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¡£È¾»æ¤ÎÃæ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»ú¤ÎÄ·¤ÍÊý¡¢»ß¤áÊý¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤È¸ÄÀ¤¬¡£¡ÖºÂ±¦¤ÎÌÃ¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ñ¤¯ÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÈþ¤·¤¯½ñ¤¡¢¡ÖA¤§!group¤È¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â½ñ¤¯ÆâÍÆ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ú¤ÎÇÛÃÖ¤È½ñ¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþÅª¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖA¤§! SHOOTING¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÁ¡ßÊÁ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬±Ç¤¨¤ëÉ½¸½ÎÏ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¡Ä¡ª
¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡ß²ÖÊÁ¥Ù¥¹¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤â¡¢ÁíÊÁ¥¢¥¦¥¿¡¼¡ß¥Á¥§¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤â¡¢»þ¤ËÎ¢ÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢·Ú²÷¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤À¤ê¡¢¤á¤¯¤ë¤á¤¯¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖA¤§! TALK ROOM¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±éÁÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÉ½¸½¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖD.N.A¡×¤Î±ÇÁü²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇDJ¤ËÊ±¤·¤¿ºÝ¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè²óA¤§! group¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£1½äÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¼¡²ó¤«¤é¤Ï¡ÖA¤§! CHALLENGE¡×¤â¡ÖA¤§! TALK ROOM¡×¤â¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª º£¸å¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª