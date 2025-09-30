「覚悟しろよ」“悪質”外国人配信者が“逆ギレ”突き飛ばし　ロケット花火乱射や神社侵入も…“出身地”からもSNSに批判殺到

外国人配信者が列車の乗客を突き飛ばした動画。

さらにはカラオケ店に向けて花火を乱射。

日本で悪質な行為に及んだ外国人配信者に今、SNSで批判が殺到している。

外国人配信者：

今すぐ侵入しよう！なんてクレイジーなんだ。

注意した男性を突き飛ばし…

問題の動画が配信されたとみられるのは9月22日。

スペインから来たという外国人男性が列車内の“優先席”に座り、ライブ配信を始めた。

すると後ろに座っていた乗客の男性が近寄っていき…

乗客：

うるさい！

男性は配信者の胸を小突き、注意した。

しかし、撮影をやめない配信者。

男性は再び近づいていき…

乗客：

うるさいと言っているだろ。

突然、配信者が男性を突き飛ばした。

背後から押された男性は、座席に倒れ込んでしまう。

外国人配信者：

覚悟してもらわないとな。覚えておけよ！

現場に駅員が駆けつけると…

乗客：

暴力を振るいました 、私に。暴行しましたから。冗談じゃない！みなさん待っている。

再びトラブルを起こさないよう配信者は、車掌の目が届く座席に移動を命じられた。

動画が撮影されたのは、佐賀県のJR鳥栖駅で停車中の列車。このトラブルの影響で、列車は5分遅延したという。

仲間と一緒に神社に侵入

この配信者による迷惑行為の動画はほかにも…

カラオケ店に向かって、ロケット花火を乱射して大騒ぎ。

人に花火が当たれば大きな事故にもなりかねない危険な行為。

さらに神社で撮影した動画では…

外国人配信者：

今すぐ侵入しよう！！

青森県内とみられる神社では、仲間と一緒に建物内に侵入。

飾られている絵や置物などを物色していた。

外国人配信者：

誰かが来ると厄介なことになるぞ！

さらにさい銭箱を揺すると…

外国人配信者：

金はないのか？

スペインからも批判の声

この迷惑配信者に、出身地のスペインからも批判の声が相次いだ。

SNSでは「許しがたい行為だ」

「あなたは男性を襲った。言い訳は通用しない」

騒動後、外国人配信者は“謝罪動画”をネットに投稿。

外国人配信者：

私の行った行動は正しくなくひどいものだった。

ただトラブルについて謝罪したものの、列車内で男性を突き飛ばしたことには「防御しただけ」と主張した。

JR九州は番組の取材に対し、｢列車内において他のお客様の迷惑となる行為や安全を損なう行為を禁止しています｣と注意を呼びかけている。

番組は、外国人配信者に取材を申し込んだが現在までに返事はない。

（「イット！」9月30日放送より）