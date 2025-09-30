県議会はきょう、核兵器廃絶に向けて主導権を発揮するよう日本政府に求める意見書を採択しました。



戦後80年の節目に全会一致での採択です。



県議会9月定例会最終日のきょう、全会派を代表して議会運営委員会が意見書を提案しました。



議会運営委員会 針山健史副委員長

「唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けて、一層のイニシアチブを発揮されるよう強く要望する」



採決の結果、全会一致で意見書の採択を決めました。





日本は、世界で唯一の戦争被爆国ですが、アメリカの核の傘などを理由に核兵器禁止条約に署名と批准をしていません。県議会では、自民党が条約の署名、批准を求める内容に反対していることから、共産党が各会派に働きかけ、核兵器禁止条約の会議にオブザーバー参加するなど主導権＝イニシアチブの発揮を求める意見書として全会一致で採択しました。自民党議員会 川島国政務調査会長「（これまでは）批准してほしいという内容の意見書だったので、なかなか国の方針、自民党の方針とそぐわない部分があったが、80年を契機に何とか一丸となって、長期的には核兵器をなくしていきたいという思いは一緒なので」本会議の傍聴席では、意見書採択を求める請願を提出していた市民団体が採決を見守りました。署名、批准ではなく「イニシアチブ発揮」の内容で採択されたことについては。県被爆者協議会 小島貴雄会長「半歩前進だと認識している。県内で審議されていない自治体（議会）がありますので、自治体にモーションをかけて、そこがいくつか採択という動きが出てきたら、もう一度県議会に署名批准という明確な文章での訴えをしていきたい」全国の議会では、核兵器禁止条約の署名、批准を日本政府に求める動きが広がっています。全国の都道府県と市町村の議会のうち、署名、批准を求める意見書を採択しているのはきょう現在、732の議会で全体の41パーセントを占めています。県内では、黒部、立山、入善の3つの議会が採択し、採択率は19パーセントです。都道府県の議会では、長崎や沖縄など7つの県議会が採択していますが、富山県議会の意見書はこれには含まれません。原水爆禁止日本協議会によりますと、署名、批准を求めず、核兵器廃絶への努力を求める意見書を採択しているのは、都道府県議会では広島など3つの県議会で、富山県議会の意見書もこれに該当します。