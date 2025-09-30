暑さもようやく落ち着き、いよいよ“食欲の秋”に。そんななか、コンビニでは今、「背徳グルメ」が続々と登場しています！

都内にあるファミリーマート。朝から“ある商品”が存在感を見せていました。

「こちらでは背徳の文字が入ったおにぎりがずらっと並んでいます」

実はこれ、きょうからファミリーマートが販売を開始する“月見”と“背徳”を掛け合わせた「月見背徳メシ」シリーズ。

た〜っぷりチーズに、にんにくを使ったホワイトソースが売りのグラタンや、大きなおにぎりの中には背脂入りの濃厚なガーリックマヨネーズと卵！

なんともギルティですが、朝の9時にこの背徳おにぎりを手に取る人が！

「（Q.朝から食べる？）朝から食べますね。卵とガーリックとマヨで背徳感はあるんですけど、今月頑張ったので食べたいなと」

今年初めて月見商品を出したファミリーマート。気温が下がり、食欲がかき立てられるタイミングで、背徳と掛け合わせた全10種類を販売する事に！

なかでも、欲という欲を詰め込んだ商品が、にんにくで下味を付けたから揚げに豚焼肉、そこに背脂やマヨネーズをトッピングした背徳感マシマシの月見丼です。そのお味は…

高柳光希キャスター

「鼻から抜ける香りがめちゃくちゃニンニクですね。ギルティだけどやっぱり美味しい」

“食欲の秋”に“背徳メシ”。今、コンビニ各社で存在感を強めています。

「ありました、こちらにも『背徳グルメ』。たくさんのおかずが入っていて、とても重いです」

ローソンが先週から発売しているお弁当。ご飯の上にオムレツをのせたカレーと、にんにくが効いたペペロンチーノを両方盛り込んだ米派も麺派も大満足の一品。

そしてセブン‐イレブンでは、ニンニクをたっぷり染み込ませた“もも肉”をザックザックの衣でカラッと揚げたフライドチキン。

食欲の秋、時には背徳も。そんな贅沢があってもいいかもしれません。