コンビニに“背徳グルメ”続々登場 食欲の秋「背徳」×「月見」で勝負
暑さもようやく落ち着き、いよいよ“食欲の秋”に。そんななか、コンビニでは今、「背徳グルメ」が続々と登場しています！
都内にあるファミリーマート。朝から“ある商品”が存在感を見せていました。
「こちらでは背徳の文字が入ったおにぎりがずらっと並んでいます」
実はこれ、きょうからファミリーマートが販売を開始する“月見”と“背徳”を掛け合わせた「月見背徳メシ」シリーズ。
た〜っぷりチーズに、にんにくを使ったホワイトソースが売りのグラタンや、大きなおにぎりの中には背脂入りの濃厚なガーリックマヨネーズと卵！
なんともギルティですが、朝の9時にこの背徳おにぎりを手に取る人が！
「（Q.朝から食べる？）朝から食べますね。卵とガーリックとマヨで背徳感はあるんですけど、今月頑張ったので食べたいなと」
今年初めて月見商品を出したファミリーマート。気温が下がり、食欲がかき立てられるタイミングで、背徳と掛け合わせた全10種類を販売する事に！
なかでも、欲という欲を詰め込んだ商品が、にんにくで下味を付けたから揚げに豚焼肉、そこに背脂やマヨネーズをトッピングした背徳感マシマシの月見丼です。そのお味は…
高柳光希キャスター
「鼻から抜ける香りがめちゃくちゃニンニクですね。ギルティだけどやっぱり美味しい」
“食欲の秋”に“背徳メシ”。今、コンビニ各社で存在感を強めています。
「ありました、こちらにも『背徳グルメ』。たくさんのおかずが入っていて、とても重いです」
ローソンが先週から発売しているお弁当。ご飯の上にオムレツをのせたカレーと、にんにくが効いたペペロンチーノを両方盛り込んだ米派も麺派も大満足の一品。
そしてセブン‐イレブンでは、ニンニクをたっぷり染み込ませた“もも肉”をザックザックの衣でカラッと揚げたフライドチキン。
食欲の秋、時には背徳も。そんな贅沢があってもいいかもしれません。